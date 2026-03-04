Gol, pancake alla fragola e Fanta: Keinan Davis si è preso l'Udinese, ora il rinnovo

Tuttosport rivela che Keinan Davis ha convinto tutti a Udine: con quello segnato nel Monday Night contro la Fiorentina, la punta classe 1998 è salita, infatti, a quota 8 centri in campionato, ai quali bisogna sommare anche 3 assist vincenti. Una crescita poderosa quella avuta dall’attaccante cresciuto nell’Aston Villa e che in Friuli ha trovato l’habitat ideale per esprimere appieno tutte le sue potenzialità dopo gli alti e bassi vissuti con Nottingham Forest e Watford, dove è stato anche frenato da diversi infortuni.

Pronto il rinnovo di contratto per l'ex Watford: nuova scadenza, 2029, con opzione per un altro anno

Adesso il club vuole blindarlo col rinnovo del contratto. Proposto il prolungamento fino al 2029 con opzione per il 2030. Lavori in corso, ma filtrano sensazioni positive in merito alla possibile fumata bianca, anzi bianconera. E il bello deve ancora venire per Davis, che si è lasciato definitivamente alle spalle il primo biennio a Udine costellato da numerose sofferenze e lunghi pernottamenti in infermeria.

Una colazione particolare

Secondo il quotidiano, tra i segreti del bomber bianconero c'è anche una colazione davvero particolare, forse unica: a dargli le energie sono i pancakes alla fragola che si divora a colazione accompagnati dalla Fanta.