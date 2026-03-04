Roma, Dybala torna al lavoro dopo il giorno di permesso: la sensazione in vista del Genoa

Dopo un giorno speciale fuori dal campo, Paulo Dybala è pronto a tornare al lavoro. L’attaccante argentino ha ottenuto un permesso per assistere alla nascita della piccola Gia e restare accanto alla moglie Oriana, ma oggi riprenderà ad allenarsi con la squadra con l’obiettivo di essere protagonista nella sfida di domenica contro il Genoa. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto in casa giallorossa in vista del match con il Grifone.

La Joya, rimasta in panchina nell’ultima gara contro la Juventus, ha ricevuto segnali incoraggianti dai controlli effettuati la scorsa settimana. Gli esami hanno dato esito positivo e il problema al ginocchio sembra ormai alle spalle, una notizia che rappresenta un sospiro di sollievo per Gian Piero Gasperini in vista del finale di stagione. L’argentino dovrebbe affiancare Malen nell’attacco giallorosso nella sfida contro la squadra guidata da De Rossi, in un momento cruciale della corsa alla qualificazione in Champions League.

Non arrivano invece buone notizie da altri elementi della rosa. Hermoso e Soulé restano in dubbio: entrambi hanno lavorato ancora a parte nella seduta di ieri e sperano di recuperare per i prossimi impegni, tra Europa League contro il Bologna e campionato con il Como. In difesa, infine, Gasperini potrebbe puntare su Rensch per sostituire lo squalificato Wesley. L’esterno ha convinto nello scorso match contro la Juventus e si candida per una maglia dal primo minuto.