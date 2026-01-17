Napoli, non solo belle notizie: si acuisce l'emergenza, altri tre ko contro il Sassuolo

Non solo belle notizie per Antonio Conte dalla partita contro il Sassuolo. La più bella, la più necessaria, è senza dubbio il ritorno alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi, ottenendo tre punti che tengono il Napoli agganciato alla testa del treno. Ma dal pomeriggio del Maradona ne arrivano anche un paio (ma anche tre) negative.

La prima a inizio secondo tempo: Eljif Elmas si accascia al suolo a causa di un malore, un giramento di testa, e chiede il cambio. Poi, una manciata di minuti dopo, è un altro fedelissimo di Conte a fermarsi, e a preoccupare un po' di più: Amir Rrahmani si tocca l'adduttore dopo uno scatto, problema muscolare che lo mette k.o. e lo rende un calciatore da valutare per le prossime partite, Copenhagen in Champions League e big match con la Juventus in campionato.

Poi, in pieno recupero, il terzo stop, anche in questo caso di natura muscolare. Matteo Politano avverte un fastidio al flessore e va a terra. Poi, impossibilitato a esser sostituito perché il Napoli ha finito gli slot, stringe i denti. E chissà che non faccia peggio. Sta di fatto che l'emergenza, per Conte, si acuisce ancor di più. Altri tre infortuni, di cui due di natura muscolare. E ricordiamo che il Napoli è già senza Meret, Lukaku, Anguissa, Gilmour, De Bruyne, oggi anche Neres.