Napoli, nuove indiscrezioni su Mainoo: per il Mirror sarebbero già pronti 50 milioni di euro

Arrivano nuove indiscrezioni sull'interesse del Napoli per Kobbie Mainoo. Come scrive il Mirror, il talento classe 2005 avrebbe espresso il desiderio di giocare di più e trasferirsi in maglia azzurra, scontrandosi però almeno per adesso col muro del Manchester United. Sempre a detta del tabloid, sul piatto ci sarebbero 50 milioni di euro per i Red Devils e quattro anni di contratto per il giocatore.

McTominay fattore decisivo

Mainoo - prosegue - sarebbe stato convinto dal gran rendimento di McTominay, passato in poco tempo da essere un esubero incompreso a Old Trafford a nuovo beniamino del popolo partenopeo al Maradona.

Perché ci pensa il Napoli

Mainoo è un centrocampista abile tecnicamente, di buona gamba e resistenza, che gioca nel ruolo di mezzala ma anche come centrale in mediana in un reparto a due. Ha sprint palla al piede, visione di gioco e dribbling nello stretto. Il Napoli ci pensa a quanto pare come alternativa ad Anguissa, che a gennaio farà la Coppa d'Africa e priverà quindi la squadra di Conte di un elemento fondamentale in mezzo al campo. Il nazionale inglese intanto non è partito titolare nelle prime uscite del campionato e, dato che il suo rinnovo di contratto è in stallo, non è escluso che possa partire.