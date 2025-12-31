Napoli, Oriali esalta Conte: "Un condottiero: abbiamo avuto problemi seri e ne siamo usciti"

Il coordinatore dell'area tecnica del Napoli, Gabriele Oriali, ha rilasciato una intervista a Radio Crc per parlare dell'anno che sta giungendo al termine. La squadra di Antonio Conte lo ha chiuso al meglio alzando la Supercoppa Italiana per poi portare a casa tre punti anche in campionato, contro la Cremonese.

"Personalmente provo grande emozione, non pensavamo di fare un'annata così straordinaria" - le sue parole riportate da "Napoli Magazine" - ". Ricordo che all'inizio c'era la convinzione di fare bene, ma non di raggiungere subito certi traguardi", ha ammesso l'ex centrocampista dell'Inter. In merito alla vittoria contro il Bologna in Supercoppa ha poi aggiunto: "Come ho detto ai ragazzi, certe vittorie non arrivano per caso, sono frutto di lavoro, sacrificio quotidiano. La squadra ha mostrato carattere e orgoglio, abbiamo avuto risposte incredibili e impressionanti. Da questo punto di vista vanno ringraziati".

Il 2026 ripartirà con una grande lotta per lo Scudetto: "Squadre favorite? Quest'anno si è allargata la rosa: oltre a noi e Inter, ci sono Milan, Roma e Juventus, che da qui alla fine sarà una bella lotta tra queste cinque", ha assicurato. Sulla prossima sfida degli azzurri contro la Lazio all'Olimpico: "È sempre difficile giocare contro la Lazio, anche l'anno scorso abbiamo lasciato punti per strada. Sappiamo che sarà complicata, ma sono abbastanza positivo, soprattutto per quello che sta dimostrando la squadra, che ha raggiunto consapevolezza dei suoi mezzi".

La via comunque è stata tracciata da Antonio Conte: "Dobbiamo giocare sempre così, se abbiamo capito questo possiamo fare bene anche lì. Abbiamo la fortuna di avere il nostro condottiero che non si abbatte di fronte alle difficoltà e la squadra l'ha seguito, abbiamo avuto problemi seri, ma siamo riusciti a trovare la giusta quadra con le intuizioni di Conte. Questa è la dimostrazione dell'unità di questo gruppo, che si è unita per sopperire alle difficoltà".

Sulle tante partite che il calendario propone: "Ne prepariamo una alla volta, pensiamo a partita dopo partita, senza distrarci dai tanti impegni. Sarà un periodo difficile, con la speranza di recuperare qualche infortunato. Giocare troppo incide sugli infortuni, per questo le grandi squadre hanno una rosa allargata. I calciatori chiamati in causa spesso subiscono gli infortuni".

Sulle parole del capitano Giovanni Di Lorenzo indirizzate a Conte: "Quello che è stato raggiunto deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, la squadra ha dimostrato di voler continuare così. La squadra ha intenzione di seguire le idee del mister e i risultati si vedono". Spazio infine a degli auguri a Napoli? Quando andiamo in trasferta siamo sempre seguiti, non è mai mancato il supporto. Auguro di avere tante altre soddisfazioni, quello che abbiamo ottenuto è straordinario, ma dobbiamo dare continuità a questi risultati. Auguro tanta salute e tante soddisfazioni".