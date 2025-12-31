Napoli, Oriali sulla lotta Scudetto: "Non solo noi e l'Inter: lotta a 5 fino alla fine"

Il coordinatore dell'area tecnica del Napoli, Gabriele Oriali, nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Crc ha parlato anche della lotta Scudetto, che al momento vede ben 5 squadre racchiuse in appena 4 punti nelle prime posizioni in vetta alla classifica della Serie A.

Queste le sue parole: "Squadre favorite? Quest'anno si è allargata la rosa: oltre a noi e Inter, ci sono Milan, Roma e Juventus, che da qui alla fine sarà una bella lotta tra queste cinque", ha assicurato. Sulla prossima sfida degli azzurri contro la Lazio all'Olimpico: "È sempre difficile giocare contro la Lazio, anche l'anno scorso abbiamo lasciato punti per strada. Sappiamo che sarà complicata, ma sono abbastanza positivo, soprattutto per quello che sta dimostrando la squadra, che ha raggiunto consapevolezza dei suoi mezzi".

Sulle tante partite che il calendario propone, Oriali spiega che l'unica via è quella di pensare ad un impegno alla volta, senza correre troppo in là con la testa: "Ne prepariamo una alla volta, pensiamo a partita dopo partita, senza distrarci dai tanti impegni. Sarà un periodo difficile, con la speranza di recuperare qualche infortunato. Giocare troppo incide sugli infortuni, per questo le grandi squadre hanno una rosa allargata. I calciatori chiamati in causa spesso subiscono gli infortuni".