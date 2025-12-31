Napoli, Oriali sulla Supercoppa: "Non è frutto del caso, l'ho detto alla squadra"

Il coordinatore dell'area tecnica del Napoli, Gabriele Oriali, nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Crc ha parlato anche del recente successo degli azzurri in Supercoppa Italiana. La squadra di Antonio Conte ha avuto la meglio prima sul Milan e poi sul Bologna, alzando il trofeo: "Come ho detto ai ragazzi, certe vittorie non arrivano per caso, sono frutto di lavoro, sacrificio quotidiano. La squadra ha mostrato carattere e orgoglio, abbiamo avuto risposte incredibili e impressionanti. Da questo punto di vista vanno ringraziati", le parole di Oriali.

La via comunque è stata tracciata da Antonio Conte: "Dobbiamo giocare sempre così, se abbiamo capito questo possiamo fare bene anche lì. Abbiamo la fortuna di avere il nostro condottiero che non si abbatte di fronte alle difficoltà e la squadra l'ha seguito, abbiamo avuto problemi seri, ma siamo riusciti a trovare la giusta quadra con le intuizioni di Conte. Questa è la dimostrazione dell'unità di questo gruppo, che si è unita per sopperire alle difficoltà".

Sulle parole del capitano Giovanni Di Lorenzo indirizzate a Conte: "Quello che è stato raggiunto deve essere un punto di partenza e non un punto di arrivo, la squadra ha dimostrato di voler continuare così. La squadra ha intenzione di seguire le idee del mister e i risultati si vedono". Spazio infine a degli auguri a Napoli? Quando andiamo in trasferta siamo sempre seguiti, non è mai mancato il supporto. Auguro di avere tante altre soddisfazioni, quello che abbiamo ottenuto è straordinario, ma dobbiamo dare continuità a questi risultati. Auguro tanta salute e tante soddisfazioni".