Napoli-Parma, gol annullato per mezza spalla in fuorigioco: Kabasele senza parole

La partita del Maradona si accende subito, ma resta senza reti. Il Napoli parte forte contro il Parma e nei primi minuti dà l’impressione di poterla sbloccare rapidamente. All’11’ Scott McTominay sfonda con forza e determinazione su un pallone messo in mezzo da Mazzocchi e batte Rinaldi. L’esultanza dura però pochi istanti: l’arbitro viene richiamato dal Var e dopo il controllo annulla la rete per un fuorigioco dell’esterno azzurro, pizzicato di “mezza spalla” oltre la linea difensiva del Parma.

Una decisione millimetrica che cambia l’inerzia del match e accende immediatamente le polemiche. Il Napoli continua a spingere, ma l’episodio pesa sull’andamento della gara, che si chiuderà poi sullo 0-0. Nel post-partita la scelta arbitrale diventa un tema caldo, con tifosi e addetti ai lavori divisi tra chi difende l’uso della tecnologia e chi contesta un’applicazione così rigida del regolamento.

Il caso diventa rapidamente virale sui social, dove rimbalza l’immagine del frame incriminato. A sorpresa interviene anche Christian Kabasele: il difensore dell’Udinese commenta sotto un post di DAZN, esprimendo apertamente il proprio dissenso per l’annullamento del gol agli azzurri. Un episodio destinato a far discutere ancora a lungo, perché quando il confine tra regolarità e fuorigioco si misura in millimetri, il dibattito è inevitabile.