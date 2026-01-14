Napoli-Parma, la Roma annuncia Vaz, la Juventus punta Chiesa: le top news delle 22

Il Napoli frena ancora e rallenta la corsa al vertice. Al Maradona finisce 0-0 contro il Parma, in una partita che assomiglia più a una lunga esercitazione di attacco contro difesa che a una gara vera e propria. Gli azzurri giocano praticamente sempre nella metà campo ducale, ma il muro gialloblù regge fino alla fine. Decisivi un fuorigioco millimetrico che annulla il gol di McTominay e un paio di interventi di grande livello di Rinaldi, portiere del Parma al debutto assoluto in Serie A. Per la squadra di Conte è il terzo pareggio consecutivo e stasera l’Inter può provare ad allungare in vetta.

Passiamo al mercato, con un'ufficialità: Robinio Vaz è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante classe 2007 dal Marsiglia, con contratto fino al 2030 e maglia numero 78. L’operazione si è chiusa per una cifra complessiva di circa 25 milioni di euro, bonus inclusi, con un ingaggio da circa 2 milioni a stagione. Per Gasperini arriva così uno dei talenti più interessanti del panorama europeo under 20.

In casa Atalanta, intanto, si avvicina la chiusura per Giacomo Raspadori. Dopo le visite mediche di questa mattina a Milano, l’attaccante si è recato a Zingonia per firmare il contratto. "Sono molto felice, non vedo l’ora di conoscere i tifosi e di ripagare la fiducia della società", le sue parole all’uscita. Ore caldissime anche per la Juventus, che lavora al ritorno in Serie A di Federico Chiesa. I contatti con il Liverpool sono continui e l’obiettivo è trovare presto la quadra, sia per un trasferimento definitivo sia per un prestito con obbligo di riscatto.

Dal mercato al campo, almeno in casa Milan. Da Milanello, infine, arrivano segnali incoraggianti: Niclas Fullkrug si è allenato oggi nonostante la recente infrazione alla falange del piede e potrebbe andare in panchina domani contro il Como, se non avvertirà ulteriori fastidi.