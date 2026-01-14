Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: torna Lang, Mazzocchi dal 1'. Cuesta, quanti cambi
Il Napoli per rimanere agganciato al treno in vetta, il Parma per dare seguito alla bella vittoria di Lecce e allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa della classifica. Al Maradona oggi alle 18:30 va in scena la sfida tra azzurri e ducali, valevole per il recupero della sedicesima giornata di Serie A. Con un successo la formazione partenopea si porterebbe a -1 dall'Inter capolista, in campo comunque stasera per un altro recupero.
Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli Conte opera quattro cambi e rilancia Lang in attacco con Politano e Hojlund. Prima da titolare per Mazzocchi, Di Lorenzo torna a fare il terzo difesa, con Rrrahmani e Buongiorno a completare il reparto. Olivera fa rifiatare Spinazzola. Dall'altro lato Cuesta propone un 3-5-2 con un ampio turnover: in panchina tanti big, da Bernabè a Pellegrino fino a Delprato. Di seguito i due schieramenti.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Lang; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino
Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini).
PARMA (3-5-2): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordonez, Estevez, Keita, Sorensen; Ondrejka, Cutrone. A disposizione: Corvi, Casentini, Benedyczak, Pellegrino, Bernabè, Valeri, Delprato, Oristanio, Cremaschi, Djuric, Drobnic
Allenatore: Carlos Cuesta
