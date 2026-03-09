TMW Empoli, riflessioni in corso su Alessio Dionisi: in caso di esonero piace Caserta

Potrebbe arrivare novità in merito alla guida tecnica dell'Empoli. Il club toscano è, infatti, a secco di vittorie in Serie B da dieci giornate, ovvero dallo scorso 10 gennaio quando gli azzurri s'imposero sul campo del Cesena.

Da quel momento la formazione di Alessio Dionisi ha messo a referto quattro pareggi e sei sconfitte, ultima ieri subita in rimonta in quel di Catanzaro.

Un rendimento che, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, starebbe facendo traballare la posizione del tecnico ex Sassuolo, tornato ad Empoli lo scorso 16 ottobre in sostituzione di Guido Pagliuca.

In caso di esonero il nome che sta circolando per la panchina della Prima Squadra è quello di Fabio Caserta, allenatore che fino allo scorso 26 novembre è stato in carica a Bari.