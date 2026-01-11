Napoli, Politano: "Importante non perdere. Gara di duelli, dovremo vincerne di più"

L'esterno offensivo del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Inter valevole per la 20^ giornata di Serie A.

Sarà una partita di controllo o bisogna spingere?

"Bisogna spingere fortissimo, l'Inter è una squadra forte. Sarà una partita fatta di duelli, chi ne vincerà di più la porterà a casa".

Quali saranno le nuove chiavi stasera?

"Quella del palleggio e di non far palleggiare l'Inter, dovremo essere bravi a tenere il più possibile il pallino del gioco".

Gara fondamentale come quella dello scorso anno nel girone di di ritorno?

"Una partita fondamentale, anche se magari non come quella dell'anno scorso. Saranno 3 punti importantissimi, l'importante sarà non perdere. Non dobbiamo pensare alla sconfitta, ma alla vittoria".