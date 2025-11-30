Napoli, Rrahmani al 45': "Dobbiamo pensare solo a noi, vogliamo chiudere la partita"
TUTTO mercato WEB
Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo con la Roma: "Tutti i giocatori della Roma si muovono tanto, ci sono tante difficoltà ma dobbiamo pensare solo a noi per chiudere la partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
4 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
Ora in radio
Primo piano
Il Napoli toglie lo scettro alla Roma e aggancia il Milan in vetta: Serie A, la classifica aggiornata
Serie A
Serie B
Serie C
Atalanta U23, Bocchetti ritrova la vittoria: “Successo meritato, bravi tutti. Dedica speciale a Finardi”
Pronostici
Calcio femminile