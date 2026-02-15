Napoli-Roma 2-2, le pagelle: Malen fa gongolare Gasp, Alisson Santos spacca la partita

Risultato finale: Napoli-Roma 2-2

NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)

Milinkovic-Savic 6 - Subisce due gol, ma è esente da colpe su entrambi e quasi quasi prende pure il calcio di rigore. Per il resto la solita costruzione dal basso e nessuna parata importante.

Beukema 6,5 - Finalmente dall'inizio anche in campionato, dimostra a Conte di poter essere un titolare di questa squadra: bravo in difesa e preciso anche in fase di possesso. Il vice-Di Lorenzo deve essere lui.

Rrahmani 5 - Malen gli va via troppo facilmente in occasione del gol. E poco dopo si fa spostare ancora dall'olandese, malgrado la differenza di stazza. Col passare dei minuti, poi, gli prende le misure, ma nella ripresa sbaglia ancora su Wesley. Dal 70' Alisson Santos 7 - L'uomo che spacca la partita. Si regala il primo gol in Serie A e con la maglia del Napoli con un bel destro, ma in generale è tutto il suo spezzone a far ben sperare: accelerazioni, rifiniture e già un buon feeling coi compagni.

Buongiorno 6 - Avvio negativo, con un posizionamento errato sul gol di Malen. Ma poi si rifà con una prestazione fatta di attenzione e aggressività. E pure qualche apprezzabile sortita offensiva.

Gutierrez 5,5 - Si scambia spesso la posizione con Politano, ma non trova la zolla di campo giusta per far male. Tiene invece bene Wesley quando la palla ce l'ha la Roma.

Lobotka 6 - Tocca meno palloni rispetto al solito, anche perché schermato bene dall'organizzazione di Gasperini. Ma nel finale di partita la sua lucidità nelle transizioni negative è determinante per la rimonta del Napoli.

Elmas 6 - Sta bene ovunque. Chiamato a sostituire McTominay in mezzo al campo, fa il suo anche in questa posizione, assolvendo i compiti richiesti da Conte. Dall'80' Gilmour s.v.

Spinazzola 6,5 - Comincia con un errore che spiana la strada alla ripartenza dell'1-0 Roma, ma poi si fa perdonare. Come lo scorso anno all'Olimpico, si regala un altro gol dell'ex. Con un tiro da fuori, su cui è anche fortunato. Ma non è l'unica chance della sua partita: segnale chiaro di quanto stia aumentando il suo apporto offensivo. Dal 70' Olivera 6 - Entra con l'atteggiamento giusto e la famosa garra uruguaiana.

Vergara 5,5 - Si danna per tutto il campo, regala qualche giocata di fino che infiamma il Maradona, ma perde brillantezza (anche perché le sta giocando tutte) e nell'ultimo terzo di campo sbaglia qualche scelta e tocco di troppo. Dall'80' Giovane s.v.

Politano 5 - Schierato di nuovo in attacco dopo diversi mesi a fare il quarto di centrocampo, non pare più trovarsi benissimo e infatti a volte va a calpestare i piedi a Gutierrez in banda. Dall'85' Mazzocchi s.v.

Hojlund 6,5 - Il duello-chiave della partita è il suo e non ne esce vinto, nonostante sia contro un osso durissimo come Ndicka. Il Napoli si appoggia tanto su di lui e il danese fa un lavoro pazzesco. Mette lo zampino nel gol del 2-2 con la sponda per Giovane. Ormai fa il Lukaku meglio di Lukaku.

Antonio Conte 6 - Nonostante l'emergenza persista, la sua squadra regala una buona prestazione, specie nel secondo tempo. Bravo a fare cambi offensivi dopo il 2-1 e a modificare (leggermente) l'assetto: Alisson Santos, la sua scelta, è l'uomo che spacca il match.

ROMA (A cura di Giuseppe Lenoci)

Svilar 6 - Non può nulla sulla conclusione di Spinazzola, così come sul fendente di Alisson Santos. Risponde presente sullo stesso esterno ad inizio ripresa.

Mancini 6,5 - Rimedia un giallo nella prima frazione, ma non si fa condizionare. Rude nei duelli difensivi, lascia ben poco agli attaccanti avversari. Grande sostanza fino al gol di Santos che, con la rapidità, spacca la partita.

Ndicka 7 - Il duello con Hojlund è la classica 'partita nella partita'. Spicca come il migliore nella propria difesa.

Ghilardi 6 - In crescita sul piano della personalità, non si limita a coprire buttandosi anche negli spazi.

Celik 5,5 - Dopo una gara giocata con attenzione, si fa sorprendere in occasione dell'azione che poi porta il Napoli a conquistare il pareggio.

Pisilli 6 - Schierato in mediana, fa valere le sue qualità nella prima mezz'ora di gara. Poi, nella ripresa, qualche errore nel palleggio convincono il tecnico al cambio. Dal 64' El Aynaoui 5,5 - L'ingresso in campo serve per dare più equilibro alla mediana ma non riesce a contenere Alisson Santos.

Cristante 6 - Lavoro di sacrificio per il centrocampista che macina metri su metri in tutti i 90 minuti.

Wesley 6,5 - Facilità di corsa a tratti impressionante per lui. Diventa protagonista assoluto in occasione del calcio di rigore conquistato che, però, gli farà abbandonare il campo per un problema alla caviglia. Dal 73' Tsimikas 6 - Venti minuti in cui fa il suo compito sulla fascia, ma non è Wesley e si vede: da lì, la Roma smette di attaccare.

Zaragoza 6,5 - Si iscrive agli highlights della gara con l'assist per Malen. Poi non riesce a trovare il giusto strappo per creare superiorità davanti e resta negli spogliatoi. Dal 46' Soulè 5,5 - Sicuramente non è nelle migliori condizioni e lo si nota da quanto mette in campo.

Pellegrini 5,5 - Non brilla particolarmente nella fase offensiva dei suoi. Sono poche le iniziative create dal centrocampista, richiamato in panchina dopo un'ora di gioco. Dal 64' Venturino 5,5 - Non il migliore degli impatti con la gara.

Malen 8 - Pronti, via e l'attaccante sblocca il match con un'aggressione alla porta che fa gongolare il suo allenatore e non solo. Lotta, prende confidenza con la difesa campana e trova il gol del 2-1 su calcio di rigore. Dal 73' Vaz 6 - Entra per dare profondità e non trova le giuste geometrie nei venti minuti in campo.

Gian Piero Gasperini 5,5 - Partita dai due volti. La prima frazione è giocata molto bene, mentre nella ripresa toglie prima Zaragoza, durante l'intervallo, e poi Malen dopo il gol su rigore. Forse regala un attacco troppo leggero che non consente ai suoi di tornare con i tre punti.