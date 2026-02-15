Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli-Roma 2-2, le pagelle: Malen fa gongolare Gasp, Alisson Santos spacca la partita

Napoli-Roma 2-2, le pagelle: Malen fa gongolare Gasp, Alisson Santos spacca la partitaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:52Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Napoli-Roma 2-2

NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)
Milinkovic-Savic 6 - Subisce due gol, ma è esente da colpe su entrambi e quasi quasi prende pure il calcio di rigore. Per il resto la solita costruzione dal basso e nessuna parata importante.

Beukema 6,5 - Finalmente dall'inizio anche in campionato, dimostra a Conte di poter essere un titolare di questa squadra: bravo in difesa e preciso anche in fase di possesso. Il vice-Di Lorenzo deve essere lui.

Rrahmani 5 - Malen gli va via troppo facilmente in occasione del gol. E poco dopo si fa spostare ancora dall'olandese, malgrado la differenza di stazza. Col passare dei minuti, poi, gli prende le misure, ma nella ripresa sbaglia ancora su Wesley. Dal 70' Alisson Santos 7 - L'uomo che spacca la partita. Si regala il primo gol in Serie A e con la maglia del Napoli con un bel destro, ma in generale è tutto il suo spezzone a far ben sperare: accelerazioni, rifiniture e già un buon feeling coi compagni.

Buongiorno 6 - Avvio negativo, con un posizionamento errato sul gol di Malen. Ma poi si rifà con una prestazione fatta di attenzione e aggressività. E pure qualche apprezzabile sortita offensiva.

Gutierrez 5,5 - Si scambia spesso la posizione con Politano, ma non trova la zolla di campo giusta per far male. Tiene invece bene Wesley quando la palla ce l'ha la Roma.

Lobotka 6 - Tocca meno palloni rispetto al solito, anche perché schermato bene dall'organizzazione di Gasperini. Ma nel finale di partita la sua lucidità nelle transizioni negative è determinante per la rimonta del Napoli.

Elmas 6 - Sta bene ovunque. Chiamato a sostituire McTominay in mezzo al campo, fa il suo anche in questa posizione, assolvendo i compiti richiesti da Conte. Dall'80' Gilmour s.v.

Spinazzola 6,5 - Comincia con un errore che spiana la strada alla ripartenza dell'1-0 Roma, ma poi si fa perdonare. Come lo scorso anno all'Olimpico, si regala un altro gol dell'ex. Con un tiro da fuori, su cui è anche fortunato. Ma non è l'unica chance della sua partita: segnale chiaro di quanto stia aumentando il suo apporto offensivo. Dal 70' Olivera 6 - Entra con l'atteggiamento giusto e la famosa garra uruguaiana.

Vergara 5,5 - Si danna per tutto il campo, regala qualche giocata di fino che infiamma il Maradona, ma perde brillantezza (anche perché le sta giocando tutte) e nell'ultimo terzo di campo sbaglia qualche scelta e tocco di troppo. Dall'80' Giovane s.v.

Politano 5 - Schierato di nuovo in attacco dopo diversi mesi a fare il quarto di centrocampo, non pare più trovarsi benissimo e infatti a volte va a calpestare i piedi a Gutierrez in banda. Dall'85' Mazzocchi s.v.

Hojlund 6,5 - Il duello-chiave della partita è il suo e non ne esce vinto, nonostante sia contro un osso durissimo come Ndicka. Il Napoli si appoggia tanto su di lui e il danese fa un lavoro pazzesco. Mette lo zampino nel gol del 2-2 con la sponda per Giovane. Ormai fa il Lukaku meglio di Lukaku.

Antonio Conte 6 - Nonostante l'emergenza persista, la sua squadra regala una buona prestazione, specie nel secondo tempo. Bravo a fare cambi offensivi dopo il 2-1 e a modificare (leggermente) l'assetto: Alisson Santos, la sua scelta, è l'uomo che spacca il match.

ROMA (A cura di Giuseppe Lenoci)
Svilar 6 - Non può nulla sulla conclusione di Spinazzola, così come sul fendente di Alisson Santos. Risponde presente sullo stesso esterno ad inizio ripresa.

Mancini 6,5 - Rimedia un giallo nella prima frazione, ma non si fa condizionare. Rude nei duelli difensivi, lascia ben poco agli attaccanti avversari. Grande sostanza fino al gol di Santos che, con la rapidità, spacca la partita.

Ndicka 7 - Il duello con Hojlund è la classica 'partita nella partita'. Spicca come il migliore nella propria difesa.

Ghilardi 6 - In crescita sul piano della personalità, non si limita a coprire buttandosi anche negli spazi.

Celik 5,5 - Dopo una gara giocata con attenzione, si fa sorprendere in occasione dell'azione che poi porta il Napoli a conquistare il pareggio.

Pisilli 6 - Schierato in mediana, fa valere le sue qualità nella prima mezz'ora di gara. Poi, nella ripresa, qualche errore nel palleggio convincono il tecnico al cambio. Dal 64' El Aynaoui 5,5 - L'ingresso in campo serve per dare più equilibro alla mediana ma non riesce a contenere Alisson Santos.

Cristante 6 - Lavoro di sacrificio per il centrocampista che macina metri su metri in tutti i 90 minuti.

Wesley 6,5 - Facilità di corsa a tratti impressionante per lui. Diventa protagonista assoluto in occasione del calcio di rigore conquistato che, però, gli farà abbandonare il campo per un problema alla caviglia. Dal 73' Tsimikas 6 - Venti minuti in cui fa il suo compito sulla fascia, ma non è Wesley e si vede: da lì, la Roma smette di attaccare.

Zaragoza 6,5 - Si iscrive agli highlights della gara con l'assist per Malen. Poi non riesce a trovare il giusto strappo per creare superiorità davanti e resta negli spogliatoi. Dal 46' Soulè 5,5 - Sicuramente non è nelle migliori condizioni e lo si nota da quanto mette in campo.

Pellegrini 5,5 - Non brilla particolarmente nella fase offensiva dei suoi. Sono poche le iniziative create dal centrocampista, richiamato in panchina dopo un'ora di gioco. Dal 64' Venturino 5,5 - Non il migliore degli impatti con la gara.

Malen 8 - Pronti, via e l'attaccante sblocca il match con un'aggressione alla porta che fa gongolare il suo allenatore e non solo. Lotta, prende confidenza con la difesa campana e trova il gol del 2-1 su calcio di rigore. Dal 73' Vaz 6 - Entra per dare profondità e non trova le giuste geometrie nei venti minuti in campo.

Gian Piero Gasperini 5,5 - Partita dai due volti. La prima frazione è giocata molto bene, mentre nella ripresa toglie prima Zaragoza, durante l'intervallo, e poi Malen dopo il gol su rigore. Forse regala un attacco troppo leggero che non consente ai suoi di tornare con i tre punti.

Articoli correlati
Napoli, altro infortunio muscolare per Rrahmani. Conte: "Ormai uno in più o in meno..."... Napoli, altro infortunio muscolare per Rrahmani. Conte: "Ormai uno in più o in meno..."
Roma, Gasperini: "Con Malen dall'estate avremmo qualche punto in più..." Roma, Gasperini: "Con Malen dall'estate avremmo qualche punto in più..."
È Pato o Piatek? Malen alla Roma si candida tra i colpi di gennaio più riusciti di... È Pato o Piatek? Malen alla Roma si candida tra i colpi di gennaio più riusciti di sempre
Altre notizie Serie A
Roma, Gasperini: "Con Malen dall'estate avremmo qualche punto in più..." Roma, Gasperini: "Con Malen dall'estate avremmo qualche punto in più..."
È Pato o Piatek? Malen alla Roma si candida tra i colpi di gennaio più riusciti di... È Pato o Piatek? Malen alla Roma si candida tra i colpi di gennaio più riusciti di sempre
Napoli, Conte: "Ai punti meritavamo più noi. Alisson? Ha voglia e umiltà, senza presunzione"... Napoli, Conte: "Ai punti meritavamo più noi. Alisson? Ha voglia e umiltà, senza presunzione"
Roma in ansia per Wesley, fuori per infortunio a Napoli: Gasperini aspetta gli esami... Roma in ansia per Wesley, fuori per infortunio a Napoli: Gasperini aspetta gli esami
Napoli-Roma 2-2, le pagelle: Malen fa gongolare Gasp, Alisson Santos spacca la partita... Napoli-Roma 2-2, le pagelle: Malen fa gongolare Gasp, Alisson Santos spacca la partita
Roma, a breve Gasperini in conferenza stampa dopo il pareggio di Napoli Live TMWRoma, a breve Gasperini in conferenza stampa dopo il pareggio di Napoli
Napoli, tra poco Conte in conferenza stampa dopo il match con la Roma Live TMWNapoli, tra poco Conte in conferenza stampa dopo il match con la Roma
Un pareggio che scuce lo Scudetto dal petto del Napoli: la maledizione tricolore... Un pareggio che scuce lo Scudetto dal petto del Napoli: la maledizione tricolore su Conte
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
3 Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. Zaragoza più di Soulé
4 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
5 Cagliari, anche Pisacane commenta il rosso a Kalulu: "Abbiamo bisogno di ritrovare credibilità"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 È Pato o Piatek? Malen alla Roma si candida tra i colpi di gennaio più riusciti di sempre
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: Roma quarta da sola, Napoli a -11 dall'Inter
Immagine top news n.2 Tra Conte e Gasp sorride... Spalletti: niente scatto Champions, il Napoli riprende la Roma 2-2
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.4 Polemiche Inter-Juventus, Gravina chiama Rocchi. Ecco cosa filtra dalla FIGC
Immagine top news n.5 Juventus, John Elkann ha sentito Comolli, Chiellini e Spalletti dopo i fatti di ieri a San Siro
Immagine top news n.6 John Elkann telefona a Gravina, forte disappunto per i ripetuti errori arbitrali
Immagine top news n.7 Napoli, incontro fra Manna e l'agente di McTominay: sul piatto il rinnovo fino al 2030
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "Con Malen dall'estate avremmo qualche punto in più..."
Immagine news Serie A n.2 È Pato o Piatek? Malen alla Roma si candida tra i colpi di gennaio più riusciti di sempre
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Conte: "Ai punti meritavamo più noi. Alisson? Ha voglia e umiltà, senza presunzione"
Immagine news Serie A n.4 Roma in ansia per Wesley, fuori per infortunio a Napoli: Gasperini aspetta gli esami
Immagine news Serie A n.5 Napoli-Roma 2-2, le pagelle: Malen fa gongolare Gasp, Alisson Santos spacca la partita
Immagine news Serie A n.6 Roma, a breve Gasperini in conferenza stampa dopo il pareggio di Napoli
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Aiello: "Brutta partita. Le prossime saranno ore di confronto più che di riflessione"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Gorgone: "Ottimo primo tempo. Andare via con un punto sarebbe stato un peccato"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino verso l’esonero: pronto Pagliuca per la panchina
Immagine news Serie B n.4 Avellino-Pescara 0-1, le pagelle: Brugman decisivo, Meazzi una scheggia impazzita
Immagine news Serie B n.5 Serie B, al Pescara basta un super Brugman a 5' dalla fine: 1-0 all'Avellino
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Rubinacci: "Partita difficile contro avversario forte. Pareggio che dà continuità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, pari in rimonta per la Virtus Verona. Potenza show nel Girone C
Immagine news Serie C n.2 Ascoli, Chakir: "Restare agganciati al Ravenna è il nostro obiettivo. Felice per il gol"
Immagine news Serie C n.3 Sambenedettese, Parigini: "Testa pesante, ma ne usciremo. Ai tifosi chiedo di starci vicino"
Immagine news Serie C n.4 Livorno ko con la Pianese, Venturato protesta: "Gol regolare annullato, meritavamo il pari"
Immagine news Serie C n.5 Juventus NG, Brambilla: "Licina ha grandi prospettive, ora deve capire il campionato"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati del pomeriggio: vittorie per Albinoleffe, Lumezzane e Trento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"
Immagine news Calcio femminile n.2 In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Napoli Women, le formazioni ufficiali: Dorsin guida le capitoline, Floe le partenopee
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus non va oltre il pari con la Lazio: 0-0 nella seconda gara di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Vihljamsdottir salva l'Inter nel recupero: 3-2 sul Parma nell'anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: ultima in bianconero per Girelli?
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…