Napoli-Sassuolo 1-0, le pagelle: primo gol per Lobotka, la difesa di Conte annulla Pinamonti

Risultato finale: Napoli-Sassuolo 1-0

NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)

Milinkovic-Savic 6,5 - Decisivo sul tiro da fuori di Lipani, dimostra che oltre al contributo con le sue qualità nei piedi può darne uno importante anche per le qualità nelle mani.

Beukema 6,5 - Riceve complimenti a più riprese perché se la cava contro il cliente più scomodo della serata, Laurienté, e gestisce bene il duello, anche in velocità. Dal 57' Politano 5,5 - Che non sia al meglio lo si capisce subito dalla corsa e dalle (poche) giocate. E la conferma arriva dall'infortunio nel finale.

Rrahmani 6,5 - Pinamonti tocca pochissimi palloni perché lui lo annulla. Poi a metà secondo tempo chiede il cambio per un problema all'adduttore. Dal 67' Buongiorno 6 - Entra praticamente a freddo, ma con la testa nella partita. Subito un intervento, poi amministrazione.

Juan Jesus 6,5 - Regge l'urto delle ripartenze, salva sul tiro a botta sicuro di Pinamonti, legge bene ogni situazione. Al rientro dalla squalifica, si conferma garanzia assoluta.

Di Lorenzo 6 - Una sola sbavatura, senza gravi conseguenze, in un'altra partita in cui parte in un ruolo (esterno a tutta fascia) e chiude in un altro.

Lobotka 7 - L'ultima volta a segno in Serie A risaliva ad agosto 2022: una vita fa. Perché il gol non è nelle sue corde, ma se lo aggiunge alle mille altre cose buone che fa ad ogni partita, oggi compreso, diventa un giocatore fuori dal normale.

McTominay 6 - Meno nel vivo del gioco del solito, ma quando la palla ce l'ha lui è praticamente in banca. Sfiora anche il gol con un gran bel tiro da fuori.

Spinazzola 6 - Quando si passa dalla sua corsia, il Napoli esce con maggiore facilità. Tiene per 90' dopo un turno di riposo.

Vergara 6 - Chance da titolare sfruttata bene. Un paio di giocate interessanti e buona applicazione anche nella fase di non possesso. Gli applausi del Maradona testimoniano una buona partita, al debutto da trequartista in Serie A. Dal 62' Mazzocchi 6 - Un paio di sgroppate delle sue infiammano il Maradona. Attento in fase difensiva.

Elmas 6,5 - Mette lo zampino nel gol, scoccando il tiro da cui nasce la ribattuta di Lobotka. Anche tatticamente è fondamentale in quella posizione: assorbe sempre al meglio le proiezioni offensive di centrocampisti e difensori avversari. Dal 56' Lang 5,5 - Da uno col suo strappo, sopra di un gol e con qualche spazio in più, ci si aspetta qualcosa in più. Rimandato, ancora.

Hojlund 5,5 - Finisce nella morsa di Muharemovic e Idzes, che si alternano nei corpo-a-corpo con con lui, così da guadagnarne in energie. E infatti su otto duelli ne vince appena due. Serata complicata.

Antonio Conte 6,5 - Dopo tre pareggi consecutivi, ritrova almeno la vittoria. No, non ritrova il miglior Napoli, ma mai come oggi contava più il risultato che la prestazione. Quella non è stata negativa, ma decisamente migliorabile, complice anche un momento in cui ci sono poche energie ed è evidente. La brutta notizia è nei due infortuni (Rrahmani e Politano).

SASSUOLO (A cura di Paolo Lora Lamia)

Muric 6 - In occasione dell'1-0 risponde bene ad Elmas, ma poi può fare poco sulla ribattuta di Lobotka. Poco impegnato per la restante parte dei 90 minuti.

Walukiewicz 5,5 - Si propone poco sulla corsia di destra, soffrendo soprattutto nella prima parte di gara e cioè quando Spinazzola beneficia della collaborazione di Elmas.

Idzes 6,5 - Deve contenere un osso duro come Hojlund: duello che gli crea dei problemi nelle prime battute del match ma poi prende le misure e ne esce alla grande.

Muharemovic 6 - Mette in campo buone letture difensive, ma è anche coprotagonista del gol subito deviando di testa la traiettoria - comunque già verso la porta - di Lobotka.

Doig 5,5 - Se Walukiewicz soffre sulla destra, lui non è da meno dall'altra parte dove scorrazza un ispirato Di Lorenzo. Anche Vergara, soprattutto in avvio, lo fa soffrire.

Dall'81' Coulibaly sv.

Lipani 7 - Debutto al Maradona per il classe 2005, che dimostra di non patire un palcoscenico del genere. Prova di qualità e personalità, da parte di un ragazzo che ha tutto per essere ancora più determinante per le sorti neroverdi nella seconda parte di stagione. Dall'89' Moro sv.

Matic 6 - Seguito come un'ombra da Elmas, fatica ad emergere nella battaglia in mezzo al campo. Va un po' meglio nella ripresa, in concomitanza con l'uscita del macedone.

Vranckx 5,5 - L'ex Milan gioca una gara abbastanza grigia, con pochi spunti degni di nota se non un'occasione nel primo tempo sventata da Milinkovic-Savic. Dal 54' Iannoni 6 - Qualcosa in più rispetto al compagno che sostituisce, soprattutto sul piano della sostanza in mediana.

Fadera 6 - Inizio timido da parte del numero 20, che poi piano piano migliora creando più di un patema alla difesa del Napoli sul suo lato di competenza. Dall'81' Skjellerup sv.

Pinamonti 5 - Partita dura per il centravanti, ben limitato da Rrahmani e con pochi palloni a disposizione. Uno di questi poteva trasformarlo in gol, ma tale gioia gli viene negata da una super chiusura di Juan Jesus. Dall'89' Cheddira sv.

Laurienté 6,5 - Certamente il più attivo del tridente di Grosso. Vera e proprio freccia sulla sinistra, in grandi di creare pericoli ma anche di tornare in fase difensiva quando la partita lo richiede.

Fabio Grosso 6 - L'avvio di partita lascia presagire un vero e proprio naufragio, ma poi il suo Sassuolo alza di tono e rende la vita difficile al Napoli. Manca però la stoccata finale, come già avvenuto nell'ultimo turno contro la Roma.