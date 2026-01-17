Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli-Sassuolo 1-0, le pagelle: primo gol per Lobotka, la difesa di Conte annulla Pinamonti

Napoli-Sassuolo 1-0, le pagelle: primo gol per Lobotka, la difesa di Conte annulla PinamontiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:05Serie A
Pierpaolo Matrone

Risultato finale: Napoli-Sassuolo 1-0

NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)
Milinkovic-Savic 6,5 - Decisivo sul tiro da fuori di Lipani, dimostra che oltre al contributo con le sue qualità nei piedi può darne uno importante anche per le qualità nelle mani.

Beukema 6,5 - Riceve complimenti a più riprese perché se la cava contro il cliente più scomodo della serata, Laurienté, e gestisce bene il duello, anche in velocità. Dal 57' Politano 5,5 - Che non sia al meglio lo si capisce subito dalla corsa e dalle (poche) giocate. E la conferma arriva dall'infortunio nel finale.

Rrahmani 6,5 - Pinamonti tocca pochissimi palloni perché lui lo annulla. Poi a metà secondo tempo chiede il cambio per un problema all'adduttore. Dal 67' Buongiorno 6 - Entra praticamente a freddo, ma con la testa nella partita. Subito un intervento, poi amministrazione.

Juan Jesus 6,5 - Regge l'urto delle ripartenze, salva sul tiro a botta sicuro di Pinamonti, legge bene ogni situazione. Al rientro dalla squalifica, si conferma garanzia assoluta.

Di Lorenzo 6 - Una sola sbavatura, senza gravi conseguenze, in un'altra partita in cui parte in un ruolo (esterno a tutta fascia) e chiude in un altro.

Lobotka 7 - L'ultima volta a segno in Serie A risaliva ad agosto 2022: una vita fa. Perché il gol non è nelle sue corde, ma se lo aggiunge alle mille altre cose buone che fa ad ogni partita, oggi compreso, diventa un giocatore fuori dal normale.

McTominay 6 - Meno nel vivo del gioco del solito, ma quando la palla ce l'ha lui è praticamente in banca. Sfiora anche il gol con un gran bel tiro da fuori.

Spinazzola 6 - Quando si passa dalla sua corsia, il Napoli esce con maggiore facilità. Tiene per 90' dopo un turno di riposo.

Vergara 6 - Chance da titolare sfruttata bene. Un paio di giocate interessanti e buona applicazione anche nella fase di non possesso. Gli applausi del Maradona testimoniano una buona partita, al debutto da trequartista in Serie A. Dal 62' Mazzocchi 6 - Un paio di sgroppate delle sue infiammano il Maradona. Attento in fase difensiva.

Elmas 6,5 - Mette lo zampino nel gol, scoccando il tiro da cui nasce la ribattuta di Lobotka. Anche tatticamente è fondamentale in quella posizione: assorbe sempre al meglio le proiezioni offensive di centrocampisti e difensori avversari. Dal 56' Lang 5,5 - Da uno col suo strappo, sopra di un gol e con qualche spazio in più, ci si aspetta qualcosa in più. Rimandato, ancora.

Hojlund 5,5 - Finisce nella morsa di Muharemovic e Idzes, che si alternano nei corpo-a-corpo con con lui, così da guadagnarne in energie. E infatti su otto duelli ne vince appena due. Serata complicata.

Antonio Conte 6,5 - Dopo tre pareggi consecutivi, ritrova almeno la vittoria. No, non ritrova il miglior Napoli, ma mai come oggi contava più il risultato che la prestazione. Quella non è stata negativa, ma decisamente migliorabile, complice anche un momento in cui ci sono poche energie ed è evidente. La brutta notizia è nei due infortuni (Rrahmani e Politano).

SASSUOLO (A cura di Paolo Lora Lamia)
Muric 6 - In occasione dell'1-0 risponde bene ad Elmas, ma poi può fare poco sulla ribattuta di Lobotka. Poco impegnato per la restante parte dei 90 minuti.

Walukiewicz 5,5 - Si propone poco sulla corsia di destra, soffrendo soprattutto nella prima parte di gara e cioè quando Spinazzola beneficia della collaborazione di Elmas.

Idzes 6,5 - Deve contenere un osso duro come Hojlund: duello che gli crea dei problemi nelle prime battute del match ma poi prende le misure e ne esce alla grande.

Muharemovic 6 - Mette in campo buone letture difensive, ma è anche coprotagonista del gol subito deviando di testa la traiettoria - comunque già verso la porta - di Lobotka.

Doig 5,5 - Se Walukiewicz soffre sulla destra, lui non è da meno dall'altra parte dove scorrazza un ispirato Di Lorenzo. Anche Vergara, soprattutto in avvio, lo fa soffrire.
Dall'81' Coulibaly sv.

Lipani 7 - Debutto al Maradona per il classe 2005, che dimostra di non patire un palcoscenico del genere. Prova di qualità e personalità, da parte di un ragazzo che ha tutto per essere ancora più determinante per le sorti neroverdi nella seconda parte di stagione. Dall'89' Moro sv.

Matic 6 - Seguito come un'ombra da Elmas, fatica ad emergere nella battaglia in mezzo al campo. Va un po' meglio nella ripresa, in concomitanza con l'uscita del macedone.

Vranckx 5,5 - L'ex Milan gioca una gara abbastanza grigia, con pochi spunti degni di nota se non un'occasione nel primo tempo sventata da Milinkovic-Savic. Dal 54' Iannoni 6 - Qualcosa in più rispetto al compagno che sostituisce, soprattutto sul piano della sostanza in mediana.

Fadera 6 - Inizio timido da parte del numero 20, che poi piano piano migliora creando più di un patema alla difesa del Napoli sul suo lato di competenza. Dall'81' Skjellerup sv.

Pinamonti 5 - Partita dura per il centravanti, ben limitato da Rrahmani e con pochi palloni a disposizione. Uno di questi poteva trasformarlo in gol, ma tale gioia gli viene negata da una super chiusura di Juan Jesus. Dall'89' Cheddira sv.

Laurienté 6,5 - Certamente il più attivo del tridente di Grosso. Vera e proprio freccia sulla sinistra, in grandi di creare pericoli ma anche di tornare in fase difensiva quando la partita lo richiede.

Fabio Grosso 6 - L'avvio di partita lascia presagire un vero e proprio naufragio, ma poi il suo Sassuolo alza di tono e rende la vita difficile al Napoli. Manca però la stoccata finale, come già avvenuto nell'ultimo turno contro la Roma.

Articoli correlati
Napoli, Lobotka torna al gol: "Finalmente, molto felice per aver vinto. Scudetto?... Napoli, Lobotka torna al gol: "Finalmente, molto felice per aver vinto. Scudetto? Tante gare"
Napoli, Vergara: "Giocare al Maradona è unico, il mister mi ha detto di giocare come... Napoli, Vergara: "Giocare al Maradona è unico, il mister mi ha detto di giocare come so"
Napoli, non solo belle notizie: si acuisce l'emergenza, altri tre ko contro il Sassuolo... Napoli, non solo belle notizie: si acuisce l'emergenza, altri tre ko contro il Sassuolo
Altre notizie Serie A
Napoli, Lobotka torna al gol: "Finalmente, molto felice per aver vinto. Scudetto?... Napoli, Lobotka torna al gol: "Finalmente, molto felice per aver vinto. Scudetto? Tante gare"
Juventus, Kelly e la sua crescita: "Avevo tanto da imparare, ora mi sto divertendo"... Juventus, Kelly e la sua crescita: "Avevo tanto da imparare, ora mi sto divertendo"
Cagliari-Juventus, Gaetano: "Siamo pronti. In che ruolo giocherò? Vedrete..." Cagliari-Juventus, Gaetano: "Siamo pronti. In che ruolo giocherò? Vedrete..."
Napoli, Vergara: "Giocare al Maradona è unico, il mister mi ha detto di giocare come... Napoli, Vergara: "Giocare al Maradona è unico, il mister mi ha detto di giocare come so"
Cagliari, Gaetano: "Rammaricati dopo il ko col Genoa, ora ripartiamo alla grande"... Cagliari, Gaetano: "Rammaricati dopo il ko col Genoa, ora ripartiamo alla grande"
Juventus, Kelly: "Lavoriamo per migliorare, vogliamo arrivare al nostro obiettivo"... Juventus, Kelly: "Lavoriamo per migliorare, vogliamo arrivare al nostro obiettivo"
Napoli, non solo belle notizie: si acuisce l'emergenza, altri tre ko contro il Sassuolo... Napoli, non solo belle notizie: si acuisce l'emergenza, altri tre ko contro il Sassuolo
Cagliari, Zappa salta la Juve all'ultimo. Sarà premiato prima della gara per le 200... TMWCagliari, Zappa salta la Juve all'ultimo. Sarà premiato prima della gara per le 200 presenze
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
1 Lazio-Como, le probabili formazioni: Sarri non rinuncia a Taylor, straordinari per Douvikas
2 Milan-Lecce, le probabili formazioni: Pulisic torna titolare, spera in un posto anche Ricci
3 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
4 Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora fiducia a Miretti
5 Il mondo del calcio in lutto: è morto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Pareggite smaltita, al Napoli basta Lobotka per tornare a vincere: Sassuolo battuto 1-0
Immagine top news n.1 L'Inter strappa tre punti da Udine con grande maturità: 1-0 firmato Lautaro e +6 sul Milan
Immagine top news n.2 Commisso e la Fiorentina, storia d’amore senza lieto fine: il trofeo sfiorato ma mai sollevato
Immagine top news n.3 Gasperini gongola coi giornalisti di fede giallorossa: "Nell'Olanda gioca Malen, non Zirkzee"
Immagine top news n.4 Inter, Marotta ricorda Commisso: "Perdiamo una delle ultime figure di presidente mecenate"
Immagine top news n.5 Bove riparte dal Watford: contratto di 6 mesi con opzione fino al 2031. Lunedì le visite
Immagine top news n.6 Comunicato della Fiorentina: "Scenderemo in campo per onorare Rocco Commisso"
Immagine top news n.7 Morte Commisso, Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmente: nessuna richiesta di rinvio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.2 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.3 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.4 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Como, così non va. E Allegri non può continuare in questa maniera"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Kelly e la sua crescita: "Avevo tanto da imparare, ora mi sto divertendo"
Immagine news Serie A n.2 Cagliari-Juventus, Gaetano: "Siamo pronti. In che ruolo giocherò? Vedrete..."
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Vergara: "Giocare al Maradona è unico, il mister mi ha detto di giocare come so"
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Gaetano: "Rammaricati dopo il ko col Genoa, ora ripartiamo alla grande"
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Kelly: "Lavoriamo per migliorare, vogliamo arrivare al nostro obiettivo"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, non solo belle notizie: si acuisce l'emergenza, altri tre ko contro il Sassuolo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Juve Stabia avanti a Bari al riposo: decide un rigore di Candellone al 45'
Immagine news Serie B n.2 Reggiana-Cesena 1-2, le pagelle: Shpendi show, Portanova lotta, ma non basta
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Cesena corsaro e in rimonta: Shpendi piega la Reggiana 2-1
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Vinto in uno stadio che incide tanto. Successo dedicato a Fiorillo"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, le formazioni ufficiali di Bari-Juve-Stabia: Gytkjaer sfida Leone
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Alvini: "Espulsione di Konè? L'atteggiamento è quello che vogliamo"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati delle 17.30: colpo Giana Erminio, vincono Livorno e Campobasso
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, Brambilla: "Ad Arezzo sarà importante far vedere i nostri miglioramenti"
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, c'è un rinforzo sulla fascia: dal Catanzaro arriva il giovane Piras
Immagine news Serie C n.4 Serie C, vittorie nette per Benevento e Lecco. Il Cittadella si butta via nel finale
Immagine news Serie C n.5 Il Crotone si rinforza in difesa: dal Potenza arriva Mattia Novella
Immagine news Serie C n.6 Il Pontedera si rinforza in difesa: dal Pisa arriva in prestito Jeremy Mbambi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Roma, i giallorossi vogliono sfatare il tabù granata
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Cagliari Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, ancora un pareggio: tra Napoli e Como finisce 0-0
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il miglior attacco contro la miglior difesa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Georgsdottir risponde a Severini: Fiorentina-Genoa termina 1-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, l'anticipo fra Parma e Milan termina a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.5 La Serie A Women ricorda Commisso: "Il Viola Park centro nevralgico del nostro movimento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma-Milan apre il 2026 della Serie A Women. La Fiorentina scenderà in campo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)