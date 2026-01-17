Napoli-Sassuolo, Elmas chiede il cambio ma non per un problema fisico: cos'è successo
Dopo poco più di dieci minuti del secondo tempo di Napoli-Sassuolo, Eljif Elmas ha chiesto il cambio alla panchina dopo essersi accasciato al suolo. Dalle prime sensazioni, però, non pare che il macedone abbia un problema fisico, ma un giramento di testa, come ha segnalato lui stesso al compagno McTominay. Al suo posto dentro Lang.
