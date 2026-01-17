Napoli, Elmas 'lancia' Vergara: "Ha qualità: tutti noi crediamo in lui e merita di giocare"

Il trequartista del Napoli Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Sassuolo valido per la 21^ giornata di Serie A.

Qual è l'errore da non rifare?

"Abbiamo perso tanti punti, siamo stato sfortunati e anche meno cattivi in zona gol. Creiamo opportunità, ma non le abbiamo segnate nelle ultime 3 partite. Dobbiamo segnare".

Ora sei un altro Elmas: è così?

"Passano anni, devi crescere e sono cresciuto. Capisco meglio il calcio, sto cercando di fare bene e vediamo come va".

Cosa hai detto a Vergara?

"Non voglio tanto parlare. Antonio ha tantissime qualità, tutti noi crediamo in lui e merita di giocare".