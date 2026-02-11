Elmas su Vergara: "Non bastano 2-3 gare, ma spero arrivi ai livelli di Hamsik e Insigne"

Nonostante la sconfitta ai rigori contro il Como e conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli può consolarsi in un'altra grande prova di Antonio Vergara, che dopo i gol al Chelsea in Champions League e alla Fiorentina in campionato, si è sbloccato anche in Coppa Italia. Di questo, tra le altre cose, ha parlato il compagno di squadra Eljif Elmas ai microfoni di Radio CRC: "Sta facendo bene. Come sempre dico, in Italia dopo 2-3 partite subito è boom ma io dico sempre che deve andare piano piano. Sta facendo benissimo, è forte ma ancora si deve crescere, non bastano 2-3 partite, deve giocare sempre così anche nelle prossime partite. Per ora solo tanti complimenti e speriamo che arrivi ai livelli di Hamsik e Insigne".

Un aspetto positivo può essere l’inserimento dei nuovi acquisti: come si stanno integrando Giovane e Alisson Santos?

"Sono due ragazzi veramente bravi, ottime persone. Sicuramente ci daranno una mano. Dobbiamo lavorare tutti insieme per essere più compatti e aiutare i nuovi ad ambientarsi. Hanno fatto bene e speriamo ci diano un grande contributo".

Abbiamo rivisto Rrahmani, è rientrato Politano e Lukaku ha messo minuti nelle gambe. Sono segnali importanti?

"Sì, sono segnali molto importanti. Tutti i giocatori del Napoli sono fondamentali in questo momento. Speriamo che rientrino presto anche gli altri, perché Kevin, Billy, Scott e gli altri sono importantissimi per noi".