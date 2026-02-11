Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Elmas: "Potevamo fare qualcosa di più ma la fortuna era dalla parte del Como"

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 17:45
Niccolò Righi

All'indomani dell'eliminazione dalla Coppa Italia avvenuta per mano del Como, ai microfoni di Radio Crc è intervenuto il centrocampista macedone Eljif Elmas. Queste le sue parole: "È dura perdere così ai rigori, perché sappiamo che sono una lotteria. Dispiace uscire da questa competizione, volevamo andare avanti. Però ci sta, ora dobbiamo alzare la testa e pensare subito alla prossima partita".

Restando nei novanta minuti, è stata una gara equilibrata: si poteva fare qualcosa in più per chiuderla nei tempi regolamentari?
"Sì, certo, si poteva fare qualcosa in più. Però anche loro sono stati bravi. Abbiamo fatto una partita di intensità, di altissimo livello secondo me. Ci sono stati momenti in cui potevamo chiuderla, ma la fortuna è stata dalla loro parte".

Parliamo delle palle inattive, soprattutto dei calci d’angolo. C’è qualcosa su cui dovete lavorare per sfruttarle meglio?
"Certo, lavoriamo già tanto sui calci d’angolo e sui calci piazzati. Non è facile fare gol in queste situazioni. Stiamo lavorando su tutto, ma qualche volta non ci riesce. Dispiace anche a me perché non ho ancora segnato, però fa parte del gioco".

Un aspetto positivo può essere l’inserimento dei nuovi acquisti: come si stanno integrando Giovane e Alisson Santos?
"Sono due ragazzi veramente bravi, ottime persone. Sicuramente ci daranno una mano. Dobbiamo lavorare tutti insieme per essere più compatti e aiutare i nuovi ad ambientarsi. Hanno fatto bene e speriamo ci diano un grande contributo".

Abbiamo rivisto Rrahmani, è rientrato Politano e Lukaku ha messo minuti nelle gambe. Sono segnali importanti?
"Sì, sono segnali molto importanti. Tutti i giocatori del Napoli sono fondamentali in questo momento. Speriamo che rientrino presto anche gli altri, perché Kevin, Billy, Scott e gli altri sono importantissimi per noi".

Un passaggio su Antonio Vergara, ancora in gol: che crescita stai notando?
"Sta facendo bene. Come sempre dico, in Italia dopo 2-3 partite subito è boom ma io dico sempre che deve andare piano piano. Sta facendo benissimo, è forte ma ancora si deve crescere, non bastano 2-3 partite, deve giocare sempre così anche nelle prossime partite. Per ora solo tanti complimenti e speriamo che arrivi ai livelli di Hamsik e Insigne".

Siete usciti tra gli applausi e la Curva vi ha sostenuto fino alla fine. Quanto è importante questo legame?
"È importantissimo. Ci sostengono sempre e per questo ci dispiace ancora di più essere usciti dalla Coppa Italia. Noi diamo tutto per questa maglia e per questi tifosi".

