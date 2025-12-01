Al Man United Mainoo è diventato un giocatore da mettere al 90': il Napoli osserva

La vittoria del Manchester United sul Crystal Palace (1-2) non porta solo sorrisi. Tra i protagonisti più discussi ci sono Leny Yoro e, soprattutto, Kobbie Mainoo. Il primo concede il rigore che Mateta trasforma, mentre i gol di Mount e Zirkzee nascono da giocate illuminanti di Bruno Fernandes. Ma è l’ingresso in campo di Mainoo al 90’, con un atteggiamento apatico e uno sguardo spento, a far rumore.

Il centrocampista inglese, considerato fino a pochi mesi fa uno dei prospetti più brillanti dei Red Devils, sembra oggi in evidente difficoltà. È un giocatore che appare scarico, distante, privo della voglia di incidere che ne aveva accompagnato l’ascesa. Prestazioni in ombra che inevitabilmente alimentano le voci di mercato: come riportato da vari media inglesi, diversi club osservano la situazione, convinti che il talento del classe 2005 resti intatto, anche se al momento poco espresso.

Tra questi c’è il Napoli, che vive un momento di grande emergenza a centrocampo. Dopo il grave infortunio di De Bruyne, lo stop di Anguissa - che rientrerà comunque prima del belga - e la necessità dell’intervento chirurgico per Gilmour, il reparto è in sofferenza. Conte lo ha segnalato chiaramente, e il club interverrà sul mercato. Non è un caso che Mainoo sia con forza nei radar azzurri. Oltre venti giorni fa avevamo raccontato del gradimento concreto del Napoli, interesse che risale già alla scorsa estate. Le ultime settimane hanno portato nuovi contatti esplorativi: la concorrenza è forte, ma il nome di Mainoo resta in cima alla lista. E oggi più che mai non va depennato.