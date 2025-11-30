Man United, visto Mainoo? Al cambio di Amorim al 91', la sua faccia è tutta un programma

A 20 anni Kobbie Mainoo sente che la sua carriera gli sta scivolando dalle mani. Sotto la gestione di Ruben Amorim al Manchester United il centrocampista inglese è diventato un fantasma, con soli 261 minuti disputati finora in stagione, dopo 5 turni di Champions League e 13 giornate di Premier League. Tutto nell'anno peggiore possibile, quello del Mondiale 2026, tant'è che il giocatore non viene convocato in Nazionale da tempo.

Solo una partita da titolare con lo United finora in questa stagione, mentre le restanti presenze sono arrivate tutte dal suo ingresso dalla panchina. Una dinamica negativa che Mainoo avrebbe voluto scongiurare già in estate, quando domandò al club di trasferirsi altrove, anche in prestito. Tutto pur di giocare e di avere spazio, per catturare l'attenzione del CT Tuchel e al contempo non perdere occasioni importanti in carriera. Niente da fare, i Red Devils lo hanno trattenuto a Old Trafford e questo è il risultato.

L'ultimo esempio arriva dal match vinto questo pomeriggio contro il Crystal Palace. Assegnati i 4 minuti di recupero nella gara condotta fino a quel momento 2-1 dallo United, Ruben Amorim ha inserito nuove forze fresche per difendere il vantaggio e tra queste ha inserito Mainoo. Sì, per un minuto soltanto di gioco. Inevitabile la reazione del centrocampista inglese, che ha salutato Mbeumo al momento del cambio al 90'+1 con una faccia completamente atterrita e per certi versi anche scocciata. Un giro d'orologio e una breve corsa, poi il termine del match e tutti negli spogliatoi.

Ma il futuro di Mainoo resta assolutamente da chiarire. Di questo passo non solo si spazientirà, ma potrebbe creare una crepa insanabile con il Manchester United. Proprio lui che è cresciuto fin da piccolo nelle Academy dei Red Devils, fino al grande salto in prima squadra con Erik ten Hag. Ma ora con Amorim al timone sono tempi bui e il ragazzo sa di avere un legame con il club inglese fino al 30 giugno 2027.