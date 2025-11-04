Goncalves: "Juventus molto forte. Noi dello Sporting puntiamo ai playoff di Champions"

Pedro Goncalves, attaccante esterno dello Sporting CP che la UEFA ha premiato come migliore in campo della partita di Champions League pareggiata 1-1 con la Juventus, ha parlato al termine del match.

Di seguito le dichiarazioni di Goncalves raccolte da UEFA.com: "È stata una prestazione decisamente positiva. Siamo stati bravi a rimanere compatti contro una squadra molto forte. Sapevamo che la Juventus ha giocatori molto pericolosi a livello individuale e, nonostante abbiamo concesso qualche occasione, siamo stati bravi a sfruttare gli spazi tra le linee e a colpire quando si è presentata l'occasione".

Prosegue e conclude così Goncalves: "Ogni partita è molto impegnativa, ma scendiamo in campo per dare il massimo e il nostro obiettivo è arrivare il più lontano possibile, puntando almeno alla qualificazione ai playoff".