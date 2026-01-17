Napoli, Spinazzola dopo l'intervallo: "Facciamo fatica a prenderli, dobbiamo migliorare"
L'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro il Sassuolo.
Per conservare i 3 punti cosa dovete fare?
"L'abbiamo sbloccata, ma nel primo tempo abbiamo fatto molto fatica a prenderli. Dobbiamo migliorare nella pressione e anche con la palla dobbiamo fare un altro secondo tempo".
