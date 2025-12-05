Xavi approva il Mondiale a 48 squadre: "Calcio strumento che cambia la vita di un Paese"

Xavi, leggenda del calcio spagnolo, è intervenuto ai canali ufficiali della FIFA per presentare il Mondiale itinerante del 2026. Queste le sue principali dichiarazioni: "In Messico ho anche giocato, contro il Club América all’Estadio Azteca. Hai la sensazione che sia molto simile a come si vive il calcio in Spagna: la passione, le persone dedicate a questo sport. Sarà un Mondiale FIFA bellissimo e storico, soprattutto per il Messico".

Sul Mondiale a 48 squadre: "Credo sia molto positivo per tanti Paesi che non hanno l’opportunità di qualificarsi. Penso sia una cosa buona per il calcio includere più nazioni che possano competere in una Coppa del Mondo. Il calcio è uno strumento che cambia la vita in un Paese, in qualsiasi Paese del mondo; per questo lo considero qualcosa di positivo".

Sugli Stati Uniti e come si vive il calcio: "Sono colpito dalla capacità che hanno di conoscere tutto ciò che riguarda il Barcellona o la nazionale spagnola. La passione che esiste per club stranieri o per una nazionale diversa, in questo caso il Barça e la Spagna. Ti rendi conto di quanto sia grande il calcio. Insisto: è uno strumento che, credo, è unico al mondo e unisce le persone".