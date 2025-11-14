Roma, non solo Zirkzee per l'attacco: nel mirino un gioiellino dell'Ajax, già per gennaio

La Roma prepara le proprie mosse in vista del mercato di gennaio, con un obiettivo chiaro: rinforzare l’attacco. Il nome in cima alla lista resta quello di Joshua Zirkzee, profilo ideale per caratteristiche tecniche e prospettive, ma non l’unico valutato a Trigoria. Secondo La Gazzetta dello Sport Gian Piero Gasperini, infatti, avrebbe espresso il desiderio di inserire due nuovi attaccanti già questo inverno, anche per iniziare a ricostruire un reparto che rischia di svuotarsi nella prossima estate, quando sotto contratto resteranno soltanto Dovbyk e Soulé.

Ecco allora che prende quota un’altra pista, più giovane ma altrettanto intrigante: quella che porta a Mika Godts, talento belga classe 2005 dell’Ajax. Trequartista moderno, capace di agire su entrambe le corsie offensive e di svariare tra le linee, Godts sta vivendo una stagione in crescita: 5 gol e 4 assist in 14 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui proprio la Roma.

Il suo cartellino, però, non è economico: l’Ajax valuta il giocatore oltre 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma che potrebbe ridimensionarsi in caso di necessità di cassa da parte del club olandese. La stagione deludente dei Lancieri - quarti in Eredivisie e lontani undici punti dalla vetta occupata dal PSV - e una situazione economica non brillante potrebbero infatti aprire uno spiraglio già nel mercato invernale. La Roma osserva, valuta e prepara il terreno: Zirkzee è il sogno, Godts l’opportunità. Gennaio si avvicina e a Trigoria non vogliono farsi trovare impreparati.