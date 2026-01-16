Napoli, torna di moda Tzolis per l'attacco. Ma serve la cessione di uno tra Lucca e Lang

Il reparto offensivo è al centro delle valutazioni del Napoli, pronto a muoversi senza strappi ma con idee chiare. La strategia passa da un incastro preciso: molto dipenderà dal futuro di Noa Lang e di Lorenzo Lucca. In caso di addio dell’olandese, i campioni d’Italia in carica hanno già individuato un profilo su cui affondare: Christos Tzolis, attualmente al Club Brugge. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

Classe 2002, ala sinistra naturale, il greco è uno dei punti di riferimento del club belga. Cresciuto nel settore giovanile del Paok, ha esordito in prima squadra nel 2020 prima di trasferirsi nel 2021 al Norwich City. Da lì un percorso di crescita costruito anche attraverso i prestiti: prima al Twente, poi al Fortuna Düsseldorf, dove ha vissuto una stagione da protagonista assoluto con 22 gol in 30 partite. Nell’estate 2024 il passaggio al Bruges, con un contratto fino al 2028. In Belgio Tzolis si è imposto immediatamente: nella stagione 2024-25 è stato il capocannoniere del club con 16 reti in campionato e 21 complessive, risultando decisivo nella conquista della Coppa del Belgio e della Supercoppa nazionale.

Esterno tecnico, rapido, abile nel dribbling e con una buona visione di gioco, può incidere sia in zona gol sia come uomo-assist. Un profilo che si discosta in parte dall’identikit più fisico spesso ricercato da Antonio Conte, ma che garantisce qualità e imprevedibilità. A Bergamo lo ricordano bene: il 30 settembre 2025, in Champions League contro il Bruges, sbloccò il match con un destro a giro potente e preciso, prima della rimonta dell’Atalanta firmata Samardzic e Pasalic. Ora il suo nome è finito sul taccuino del Napoli, pronto a muoversi se il mercato lo permetterà.