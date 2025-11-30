Nela: "Roma-Napoli non è decisiva per la stagione ma chi vincerà prenderà consapevolezza"

"Un'ottima partita: grandi allenatori, bel gioco di entrambe". Così Sebino Nela presenta la sfida di campionato di questa sera all'Olimpico fra la Roma e il Napoli. L'ex calciatore giallorosso, intervistato dall'edizione odierna di Libero, ha commentato: "Non la vedo decisiva per la stagione, ma chi vincerà prenderà forza e consapevolezza".

"Gasperini punta molto sugli esterni - ha proseguito - Conte gioca in maniera diversa. C'è spirito di sacrificio, lo dimostra come Hojlund tornava a difendere contro l'Atalanta. Mi ha sorpreso la riconferma di McTominay, nei giallorossi invece ci sono stati evidenti miglioramenti tra i veterani, tipo Mancini e Cristante".

Nela infine racconta il suo passaggio nella capitale dal Genoa: "Ci arrivai perché il presidente del Genoa mi vendette senza dire nulla - ha concluso -. Lì appresi il 'senso di appartenenza'. Mi è sempre piaciuto stare dalla parte dei più deboli, e insieme ai compagni siamo cresciuti. La gente passò dal chiamare il club 'Rometta' a rispettarlo. Ancora oggi le persone ricordano lo formazione dello Scudetto del 1983 piuttosto che quella del 2001. Il campionato perso all'Olimpico contro il Lecce nel 1986 fu il più grande rammarico, perché era praticamente nostro. Anche più della finale di Champions persa contro un Liverpool straordinario".