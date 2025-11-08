Nevio Scala: "Il Milan di Allegri è un osso duro ma questa sera, se devo scegliere, dico Parma"

Si dice Parma e non può non venire in mente Nevio Scala. Il tecnico della squadra gialloblù che da neopromossa nel 1990 ha stupito l'Italia. E proprio l'ex tecnico gialloblù ha raccontato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il primo match contro i rossoneri in Serie A: "E come si fa a dimenticarlo? Stagione 1990-91, noi eravamo una neopromossa, loro una corazzata allenata da Arrigo Sacchi. Mi pare che la partita fosse a metà gennaio, di sicuro era l’ultimo turno del girone di andata".

Il segreto di quella squadra era uno solo: "Eravamo una famiglia, con tutti i pregi e tutti i difetti di una famiglia. C’era rispetto, c’erano regole precisa, c’era dialogo. Ci allenavamo in Cittadella, un parco pubblico vicino allo stadio, in mezzo ai pensionati che giocavano a briscola e alle mamme che portavano a spasso i bambini. E ci divertivamo, Eravamo seri nel lavoro, ma anche spensierati, Questa era la nostra forza".

E questa sera si ripropone questa sfida, al "Tardini" alle 20.45: "Il calcio lo seguo con distacco - ha precisato -. Penso alla mia famiglia, alla mia azienda, alle mie passioni. Se devo scegliere, dico Parma. Però il Milan di Allegri è un osso duro".