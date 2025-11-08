Reggiana-Entella, i convocati di Andrea Chiappella: torna a disposizione Guiu
Il tecnico dell'Entella Andrea Chiappella ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro la Reggiana di oggi. Buona notizia per i biancocelesti, il ritorno a disposizione di Bernat Guiu.
Portieri: Colombi, Del Frate, Siaulys.
Difensori: Tiritiello, Marconi, Parodi, Moretti, Portanova.
Centrocampisti: NIchetti, Lipani, Bariti, Karic, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Benali, Boccadamo, Mezzoni.
Attaccanti: Guiu, Debenedetti, Fumagalli, Russo, Ankeye.
