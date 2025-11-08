Padova, Galderisi su Papu Gomez: "Gli ho detto: 'Tu quest'anno devi farmi divertire'"

Il Padova di Andreoletti si appresta a sfidare il Mantova allo stadio Danilo Martelli, oggi alle 15. Doppio ex della sfida, Giuseppe Galderisi ha parlato della partita a Il Gazzettino.

L'ex attaccante e allenatore ha spiegato in chiave biancoscudata che la bravura del tecnico Andreoletti e lo spirito che vede nei giocatori "alla lunga potrà regalare belle sorprese" al Padova. Poi ha spiegato: "Bisogna avere pazienza, equilibrio e saper soffrire per adattarsi al meglio, dopodiché nella seconda parte di stagione vengono fuori determinati valori".

Riguardo al match, ha detto di aspettarsi una partita "complicata", spiegando che in questo campionato di Serie B "non ci siano tante fantasie da inventarsi: bisogna essere concreti, realisti e capaci di vivere settimana dopo settimana con l’intensità, la cattiveria e la determinazione giuste, caratteristiche che ha questo Padova a cui va unita anche una buona qualità".

Sul Papu Gomez, giocatore che accende la fantasia del Padova, ha detto di essere convinto che "farà divertire" i tifosi del Padova. Regalando poi una confidenza: "Glielo ho detto anche di personalmente: 'Tu quest’anno mi devi fare divertire' e gli ho anche aggiunto 'Non ti preoccupare, ti aspetto perché so cosa vuole dire avere tante pressioni e attese, e dover trovare quella condizione giusta fisica e mentale per prendere per mano una squadra come è successo a me". Infine sull'ex Atalanta ha spiegato che la città di Padova già lo ama senza nemmeno che abbia giocato: "Sono convinto che anche nelle difficoltà del periodo in cui rientrerà avrà il sostegno dei padovani".