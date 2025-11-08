Adani su Koopmeiners: "Come può parlare così dopo 4 giorni con Spalletti?

Hanno fatto discutere in casa Juventus alcune dichiarazioni di Teun Koopmeiners, che parlando a SportMediaset dopo il pareggio dei bianconeri contro lo Sporting ha detto di sentirsi "molto meglio" nel nuovo ruolo assegnatogli da Spalletti. Il tecnico lo ha arretrato sulla linea difensiva e l'olandese ha spiegato: "In questo ruolo posso giocare con la mia qualità, posso aiutare la squadra. Sono uno che vuole la palla, che vuole spingere e fare passaggi su Yildiz e i centrocampisti. (...) Voglio fare di più ogni giorno, ma l'ho detto anche al club, quando gioco in un ruolo che non è il mio… Contro il Villarreal ho giocato nella posizione di Conceicao, non sono io".

Dal podcast "Viva el futbol" l'ex difensore Daniele Adani ha commentato così queste parole: "Sono 16 mesi che è alla Juventus e non è riuscito a mettere insieme 90 minuti buoni. Dopo 4 giorni con Spalletti, compresi i festivi, è riuscito a dire che ora gioca nella sua posizione ideale, facendo l'analisi su sé stesso dopo che lo hanno aspettato tutti, compresi i casellanti a Torino. Lo hanno aspettato tutti, facendolo sbagliare, cambiandogli la posizione. E sono stati esonerati due allenatori...".

Rincara la dose Antonio Cassano: "Thiago Motta ha perso il posto a causa sua. Tudor lo ha provato in tanti ruoli. È una vergogna che certe persone parlino così. Ma poi non è diventato forte giocando più avanti con Gasperini? La verità è che è un 'cagasotto'".