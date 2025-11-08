Avellino, la tentazione di Biancolino: Tutino titolare a Cesena. Iannarilli out per infortunio

"Sarà una partita molto difficile, contro una squadra ben costruita e che non ha i nostri stessi obiettivi. In casa però hanno fatto soltanto cinque punti e questo ci deve spingere a credere nella possibilità di fare un risultato positivo". Parole e musica di Raffaele Biancolino che, in conferenza stampa, ha presentato la partita tra il suo Avellino e un Cesena desideroso di riscattare la sconfitta di Bari e, soprattutto, di sfruttare appieno il fattore Manuzzi. La grande tentazione della vigilia si chiama Gennaro Tutino. L'attaccante ha messo definitivamente alle spalle gli infortuni che lo hanno condizionato per tutto il 2025, nei test atletici sta mostrando brillantezza e crescita costante e potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto al fianco di Biasci. La rifinitura sarà utile a sciogliere gli ultimi dubbi, ma l'ex Salernitana scalpita e solo giocando potrà mettere benzina nelle gambe e tornare agli standard abituali. Crespi e Lescano, dunque, dovrebbero partire dalla panchina, mentre Patierno non è ancora convocabile. In merito è stato Biancolino a fare definitivamente chiarezza: "Siamo molto contenti che stia meglio, ma ha avuto un problema serio e bisogna agire con cautela confrontandoci costantemente con lo staff medico. Io credo che sarebbe solo un rischio bruciare le tappe. E' un giocatore forte, alzerà il livello del reparto offensivo, ma occorre prudenza". La sosta gli consentirà di aumentare i carichi di lavoro, al pari di Favilli potrebbe essere il vero rinforzo del mercato di gennaio.

Negli altri reparti ci sono ancora diversi dubbi di formazione. Iannarilli sarà out per un problema alla spalla, con Daffara dunque confermato tra i pali per la terza gara consecutiva. Il tecnico ha ironizzato con i giornalisti: "Non mi credete che si è fatto male? Hanno scritto che ho litigato anche con Panico. Niente di vero. E' infortunato e non può essere a disposizione". Si capirà nel tempo se l'avvicendamento tra i pali sarà definitivo o se Iannarilli, comunque protagonista in positivo in diverse circostanze, tornerà a difendere la porta biancoverde nelle prossime settimane. In difesa Enrici non ha dato ancora le garanzie necessarie e l'avvicendamento con Fontanarosa è assai probabile, così come il rientro di Cagnano al posto di Milani. Chiavi del centrocampo affidate a Palmiero, con Palumbo mezzala e il consueto ballottaggio tra Besaggio e Sounas. Sulla trequarti nuova chance per Insigne che, dopo una falsa partenza, ha finalmente segnato il primo gol al Partenio fornendo anche un assist delizioso a Biasci per il gol del provvisorio 2-1 contro la Reggiana. In corso d'opera avrà spazio anche Kumi, calciatore sul quale Biancolino punta molto e che ha dato un contributo valido in questo girone d'andata. Durante la sosta, infine, ci potrebbe essere tra società, ds e staff tecnico anche un primo confronto in chiave mercato. La rosa va sfoltita e non è un mistero che Lescano vanti estimatori in serie C; l'attaccante vorrebbe rimanere, pur consapevole che gli spazi rischiano di intasarsi non appena l'infermeria sarà completamente vuota. Il recupero di Rigione darà qualche garanzia in più in difesa, ma i gol subiti sono tanti e forse si punterà anche su un centrale rapido adatto a qualunque tipo di sistema di gioco.