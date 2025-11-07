Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram dalla panchina, con Lautaro ancora Bonny

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Lazio (Domenica 9 novembre, ore 20.45, arbitra Manganiello, diretta tv su DAZN):

Come arriva l'Inter

L’Inter dopo le fatiche di Champions ospita la Lazio e Chivu non cambia modulo. Si gioca con il 3-5-2. Sommer in porta, rientrano Akanji e Bastoni in difesa, al centro Acerbi. Dumfries e Dimarco confermati sulle corsie esterne, in regia spazio a Calhanoglu, ai suoi lati dovrebbero esserci Barella e Zielinski. In attacco confermato Lautaro Martinez dopo il gol al Kairat Almaty. Bonny favorito per affiancare il capitano nerazzurro dal primo minuto. Pio Esposito e Thuram partono dalla panchina (da Milano, Bruno Cadelli).

Come arriva la Lazio

La Lazio si presenta a San Siro forte dei sei risultati utili consecutivi ottenuti nell’ultimo mese e mezzo, ma con l’infermeria ancora una volta piena. Nessun recupero per Maurizio Sarri, che in più deve fare i conti con un Romagnoli non al 100%. L’ex Milan ha un affaticamento al flessore, vuole giocare a San Siro ed è in ballottaggio con Provstgaard, al momento avanti perché Sarri non vuole correre rischi. L’altro dubbio riguarda uno dei due terzini, con Lazzari avanti su Pellegrini. La difesa davanti a Provedel sarà completata da Marusic e Gila, con la conferma poi degli stessi uomini visti con Juventus, Pisa e Cagliari tra centrocampo e attacco. In cabina di regia toccherà ancora a Cataldi, con Basic e Guendouzi come mezzali e Vecino pronto a subentrare dalla panchina. Al centro dell’attacco ci sarà ancora Boulaye Dia, con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra (da Roma, Lorenzo Beccarisi).