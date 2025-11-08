Bari, Gytkjaer: "Ci stiamo risollevando in classifica. Mi adeguo alle scelte del mister"

Dopo il pareggio contro lo Spezia, l'attaccante del Bari Christian Gytkjaer ha parlato ai microfoni di Radio Bari: "Possiamo fare meglio, avremmo voluto vincere - riporta TuttoBari.com -. Ripartiamo dal punto e dalle due vittorie precedenti, siamo sulla strada giusta. La mia prestazione? C'è mancato l'ultimo passaggio. Quando sei in superiorità hai voglia di vincere però dobbiamo cercare il lato positivo. Personalmente questo gol è importante, per sbloccarmi e per ripartire. Purtroppo non ha portato alla vittoria.

Come preferisce giocare? Posso giocare da solo o in coppia con Moncini, mi adeguo alle scelte del mister. Mancanza di mentalità? Ci stiamo risollevando in classifica, l'inizio era stato particolarmente negativo. L'importante è dare continuità e portare a casa punti. Davanti a noi c'è sempre un avversario, lo Spezia ha giocato bene e ha meritato il pareggio.

Il contatto tra Moncini e Jack? Dal campo ho avuto la sensazione che fosse rigore. Dovrei riguardare le immagini ma a caldo ho avuto questa impressione".