Rizzitelli: "Stasera mi auguro di vedere il Toro lottare alla pari con la Juventus"

Intervistato dall'edizione odierna de La Stampa, l'ex attaccante del Torino Ruggero Rizzitelli ha raccontato il derby della Mole e di cosa direbbe ai giocatori granata oggi: "Che ha l’occasione di entrare nella storia. Basta quello per far capire l’importanza…E poi, sa quanta gente farebbero felice e quanto vivrebbero meglio i calciatori?".

E riguardo alla sua esperienza al Toro, l'ex calciatore ha ricordato: "E’ stato amore a prima vista. Sono orgoglioso di aver giocato nel Toro e per tifosi davvero speciali: ho trasmesso qualcosa e ho ricevuto tantissimo". Adesso è un calcio completamente diverso rispetto a 30 anni fa. Il rapporto con la tifoseria era difensori: "Avevamo sempre i tifosi al campo e ci mandavano spesso nei club: così capivi dove giocavi - ha proseguito -. Altra mentalità e attaccamento: lo sentivi il derby e ci tenevi perché c’era simbiosi con l’ambiente

E questa sera andrà in scena all'Allianz Stadium la stracittadina fra bianconeri e granata, che la squadra ora allenata da Marco Baroni non vince in casa dei rivali cittadini da 30 anni, con proprio Rizzitelli in campo. L'ex attaccante del Toro si augura "di vedere il Toro lottare alla pari e di portare i ricordi almeno sullo smartphone: basta Vhs, vi prego".