Campobasso, Zauri: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ma dobbiamo essere più cinici"

Dopo il pareggio contro la Sambenedettese, il tecnico del Campobasso Luciano Zauri ha commentato: "Abbiamo approcciato bene la partita, creando tante occasioni. Dispiace perché avremmo potuto recuperare posizioni in classifica. Se non facciamo gol e ne subiamo, il demerito è nostro.

Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, ma dobbiamo imparare a essere più cinici. Il 3-5-2 è un sistema importante, che si adatta bene alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Cerretelli è entrato bene, ma anche Gargiulo ha fatto una buona gara. Dipende sempre dagli interpreti e dalle situazioni.

Per la prossima gara? Recupereremo Bifulco e potremo variare modulo, ma più dei numeri contano la mentalità e la continuità. La squadra ha dimostrato di esserci, ora serve trasformare le buone prestazioni in vittorie".