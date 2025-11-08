Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Paganin fa notare: "I sorrisi di Lautaro? La sua natura è questa e non la cambi"

Paganin fa notare: "I sorrisi di Lautaro? La sua natura è questa e non la cambi"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 12:08
Daniele Najjar

L'ex difensore dell'Inter ed oggi allenatore, Massimo Paganin, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche di alcuni protagonisti della squadra nerazzurra, come Lautaro e Akanji.

Su Lautaro: cosa ne pensa delle parole di Chivu sulle responsabilità che sente a volte quando non segna?
"Sarebbe facile per me da fuori dare opinioni su come uno dovrebbe atteggiarsi, ma credo che se Lautaro ha ottenuto i risultati che ha ottenuto sia soprattutto grazie al fatto che non si sia mai accontentato. Con l'Inter e l'Argentina ha raggiunto traguardi importantissimi. Non si può cambiare la natura di una persona: lui è così, con il tempo riuscirà a godersi di più certi momenti. Lo vedo come un punto di forza, non una debolezza".

Akanji le piace? Sembrava essere arrivato per coprire un buco, invece...
"Beh, non scopro io da dove arriva, quello che ha vinto e che sia un difensore di livello assoluto. Dal punto di vista strutturale ha anche qualcosa in più rispetto a Pavard, che come braccetto era adattato. Mi piacciono quei giocatori che non si vedono troppo, ma che fanno sempre partite da 6/6,5 in pagella. Difficile vederlo sbagliare. L'Inter produce tanto davanti, Akanji è uno di quelli che garantisce equilibrio difensivo".

Conte abbassa le aspettative sul Napoli: che ne pensa?
"Lui ha il termometro dello spogliatoio ed un suo modo di comunicare. Ha quel modo di parlare con cui cerca di togliere pressione spostando l'attenzione su altro. Ora il Napoli ha un calendario molto complicato, impegnativo. Conte sa bene che quella della conferma è la stagione più difficile. Per questo abbassa le pressioni".

Quali squadre per davvero possono arrivare in fondo per lo Scudetto?
"Bella domanda. Secondo me può essere una stagione più incerta nella lotta Scudetto, per davvero. Il Milan ha il vantaggio di non giocare le coppe, dunque può lavorare durante la settimana nel modo migliore. Ha avuto tanti infortuni, nei ruoli chiave, ma ha retto. La Roma sta lavorando molto sui principi di gioco offensivi, anche se va già benissimo a livello difensivo. Nella seconda parte si potrà vedere una squadra più fluida. Anche Inter e Napoli lavorano su molti concetti, così come la Juventus che con Spalletti può fare molto bene. Metto queste 5 squadre. Per il Bologna è più difficile, anche se può rimanere in alto".

