Senesi da De Zerbi, ma a una condizione: il Tottenham deve restare in Premier

Il futuro di Marcos Senesi sembra ormai sempre più intrecciato con quello del Tottenham, in una trattativa che sta prendendo forma in vista della prossima stagione. Secondo le ultime informazioni della stampa inglese, il difensore argentino avrebbe raggiunto un accordo di massima per trasferirsi agli Spurs al termine del campionato, quando il suo contratto con il Bournemouth scadrà e il giocatore diventerà svincolato. L’intesa, però, non è ancora definitiva: il passaggio a Londra è infatti legato a una condizione precisa, ovvero la permanenza del Tottenham in Premier League.

Senesi, 28 anni, è considerato uno dei punti fermi del Bournemouth, dove ha collezionato oltre 100 presenze e si è imposto come leader difensivo grazie a continuità e qualità nell’impostazione. Le sue prestazioni gli hanno permesso di attirare l’attenzione di diversi club europei, tra cui squadre di alto livello come Barcellona, Juventus e Manchester United.

Il piano del Tottenham è chiaro: rinforzare la difesa con un profilo esperto ma ancora nel pieno della carriera, soprattutto alla luce delle possibili partenze e delle incertezze nel reparto arretrato. Senesi, dal canto suo, avrebbe dato disponibilità al trasferimento, ma solo a condizioni sportive favorevoli. Il nodo principale resta quindi legato alla classifica della squadra di De Zerbi, attualmente coinvolti nella lotta per evitare la retrocessione. Proprio questo fattore rende l’operazione particolare e ancora aperta a sviluppi.