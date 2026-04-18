Tottenham, Senesi il primo regalo per De Zerbi? Trattativa avanzata, ma serve la salvezza
Il futuro di Marcos Senesi potrebbe presto prendere la direzione di Londra. Secondo quanto riportato da The Athletic, il Tottenham sarebbe in pole position per assicurarsi il difensore del Bournemouth, in scadenza di contratto al termine della stagione.
I contatti tra le parti sarebbero già in fase avanzata, ma l’eventuale operazione resta legata a un fattore decisivo: la permanenza degli Spurs in Premier League. Il club londinese, infatti, si trova in una situazione delicata, attualmente coinvolto nella lotta per non retrocedere, con un margine ridotto sulla zona calda a sei giornate dalla fine.
Su Senesi non manca la concorrenza. Il centrale argentino è finito nel mirino anche di Liverpool, Chelsea e Manchester United, segno di un profilo particolarmente apprezzato sul mercato. La partita resta dunque aperta: tra ambizioni, classifica e scadenze contrattuali, molto si deciderà nelle prossime settimane. Il Tottenham prova ad anticipare tutti, ma prima dovrà mettere in sicurezza il proprio futuro sportivo.
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