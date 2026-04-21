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Premier League, tesori nascosti: da Senesi a Stones, ecco le migliori occasioni per l'estate

Premier League, tesori nascosti: da Senesi a Stones, ecco le migliori occasioni per l'estateTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:28Calcio estero
Yvonne Alessandro

Mentre si avvicina la conclusione della stagione, tra coppe e campionati in Europa, il mercato torna a bussare alla porta dei club del Vecchio Continente. Ci siamo chiesti quali occasioni nasconda la Premier League, ad esempio, con focus sui giocatori che potrebbero liberarsi a parametro zero in estate o cambiare maglia prima o dopo i Mondiali negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Andiamo a scoprire quali tesori nasconde il campionato inglese:

- Manchester City: il capitano Bernardo Silva lascerà dopo 9 stagioni e 18 trofei. Il centrocampista portoghese di 31 anni dovrebbe salutare la Premier League e affrontare un nuovo capitolo della sua carriera altrove, per sperimentare una grande avventura ad alti livelli, mentre sulle sue tracce c'è vigile e attenta la Juventus. Anche John Stones, centrale inglese di 31 anni, è in bilico dopo una stagione condizionata dagli infortuni.

- Liverpool: Andrew Robertson dirà addio ai Reds dopo aver vinto tutto, all'età di 32 anni. Dopo aver sfiorato il Tottenham a gennaio, tra pochi mesi potrebbe invece completare il trasferimento, visto che è il club maggiormente in vantaggio per ingaggiarlo. Ibrahima Konaté? Il difensore francese (in scadenza tra due mesi) ha dichiarato negli ultimi giorni di voler rimanere ad Anfield e di essere vicino al rinnovo di contratto.

- Manchester United: il centrocampista brasiliano Casemiro, ex Real Madrid, ha confermato a più riprese il capolinea. Darà un ultimo saluto a Old Trafford prima di levare le tende, mentre i media si sbizzarriscono per capire quale sarà la prossima meta del 34enne. Tra gli altri anche Jadon Sancho farà le valigie, di nuovo: il prestito all'Aston Villa non ha funzionato per nulla, perciò i Red Devils lo parcheggeranno in un'altra squadra disposta a scommetterci. Qui si parla tanto di un ritorno di fiamma del Borussia Dortmund.

- Bournemouth: c'è aria di rivoluzione alle Cherries. Via il tecnico Andoni Iraola, è già stato annunciato Marco Rose come sostituito. La priorità assoluta all'interno della società sarà trattenere Marcos Senesi: il difensore 28enne argentino, tuttavia, ha già rifiutato tre offerte di rinnovo. E Luciano Spalletti lo ha appuntato nella lista dei desideri alla Juventus.

- Brighton: James Milner, storico ex Liverpool, ha raggiunto quota 40 anni ed è indeciso sul futuro. Ma il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno impone riflessioni rapide e decisione definitiva.

- Crystal Palace: Oliver Glasner, guida tecnica, lascerà il club. In bilico l'ex Lazio Daichi Kamada (29 anni): il trequartista giapponese di 29 anni non ha ancora chiarito quale sarà il suo prossimo passo, mentre nel corso del Mondiale finirà per diventare parametro zero senza un nuovo accordo con i Glaziers.

- Tottenham: Yves Bissouma, mediano malese di 29 anni, potrebbe partire dopo una stagione altalenante ma resta da capire cosa ne sarà degli Spurs con Roberto De Zerbi. Ci sono diversi dubbi anche sull'avvenire di Ben Davies, difensore centrale gallese di 32 anni frenato da una frattura alla caviglia.

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