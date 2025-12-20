Niente ritorno in Serie A per Thiago Silva: l'ex Milan può raggiungere Farioli al Porto

Uno dei nomi più caldi del calciomercato invernale sarà certamente quello di Thiago Silva, difensore brasiliano in forza al Fluminense e con il desiderio di tornare a giocare in Europa. Una volontà che potrebbe essere accontentata a breve. Per il centrale si era parlato nelle ultime settimane di un romantico ritorno al Milan, dove ha militato tra il 2009 e il 2012 vincendo 1 campionato e 1 Supercoppa. Una suggestione però destinata a rimanere tale, come quella di vederlo vestire la maglia della Fiorentina.

Stando a quello che riporta MilanNews.it, Thiago Silva potrebbe tornare a giocare in una ex squadra ma non si tratta del Milan. Il club in questione è il Porto, dove ha militato tra il settembre del 2004 e il gennaio del 2005 giocando per la squadra B. I Dragoes hanno accelerato per accaparrarsi l'esperto difensore e sembrano essere ormai prossimi alla chiusura.

Sarebbe un innesto importante per il tecnico Farioli, che in questa stagione sta guidando i biancoblu con ottima mano. In Liga Portugal, infatti, il Porto è primo con 5 punti di vantaggio sullo Sporting Lisbona mentre in Europa League, a 2 turni dalla fine della League Phase, la squadra è ottava in classifica e quindi in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.