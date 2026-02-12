Calciomercato Inter, scopriamo il nuovo obiettivo Daniel Svensson

Daniel Svensson è nato il 12 febbraio 2002 a Stoccolma, Svezia.

È uscito un nome nuovo per quanto riguarda il mercato dell'Inter. Si tratta Daniel Svensson, terzino destro del Borussia Dortmund.

Classe 2002, svedese è arrivato in Germania la scorsa stagione. I gialloneri lo hanno acquistato dal Nordsjaelland, squadra norvegese in cui ha militato per quattro anni. Riscattato per 6,5 milioni dopo gli 1,8 spesi per il prestito. Il valore si è già triplicato, su Transfermarket si legge 22 milioni di euro, secondo la Bild la base d'asta sarà invece di 30 milioni con Arsenal e Leeds già interessate.

I NUMERI

Svensson comincia la sua carriera in Svezia, al Brommapojkarna. 9 presenze ed un gol prima della chiamata in Norvegia al Nordsjaelland, dove inizia nell'Under 19. Con i norvegesi cresce tantissimo e colleziona un totale di 153 partite, con 8 gol e 20 assist. Numeri impressionanti considerando l'età ed il ruolo. Prestazioni che gli valgono la chiamata del Borussia Dortmund, a gennaio della scorsa stagione. Nei primi sei mesi con i tedeschi ha collezionato 21 presenze, di cui 4 in Champions League, con 2 gol e 4 assist.

NUOVA STAGIONE

Alla seconda stagione in giallonero, la prima dall'inizio, ha già migliorato la fase realizzativa. Ad oggi sono 3 i gol realizzati di cui due in Champions League, contro l'Atheltic Bilbao e il Villareal. Contro l'Inter invece non è sceso in campo per infortunio. In carriera ha giocato come terzino e anche come ala ma il ruolo che predilige e in cui gioca al Dortmund è quello di esterno sinistro. Largo nei quattro nel 3-4-2-1 di Kovac. Giocatore anche in ottica nazionale, con cui vanta 9 presenze ed ha giocato da titolare nelle qualificazioni al Mondiale. Il Borussia non vorrebbe privarsene, dalla sua ha la scadenza del contratto nel 2029. Non sono previsti sconti.