Inter, Svensson nel mirino per la fascia destra. Ma il BVB chiede 30 milioni per lui

L'Inter pensa al 23enne terzino svedese Daniel Svensson, rivalutato dalla cura Niko Kovac e diventato un perno del suo Borussia Dortmund. Il club è fondamentalmente restio a cedere il suo terzino; ciononostante, secondo la Bild, il club giallonero potrebbe aprire alle trattative qualora arrivassero proposte importanti.

La soglia minima a partire dalla quale il BVB è disposto a sedersi al tavolo è di 30 milioni di euro. La dirigenza del Borussia Dortmund è in una posizione di forza nelle trattative, dato che il contratto di Svensson scade nel 2029, anche se diversi club sono già sulle sue tracce: dal Leeds United all'Arsenal, ma anche Ausilio lo monitora da vicino, anche se non ha avuto modo di vederlo in azione da vicino in occasione dell'ultima sfida di Champions League in quanto indisponibile per squalifica.