Niente trasferta a Como per i tifosi dell'Atalanta: settore ospiti chiuso e vendita dei biglietti vietata
I tifosi dell'Atalanta non potranno seguire la squadra al Sinigaglia di Como, gara in programma domenica 1° febbraio alle 15.00 valida per la 23ª di Serie A. Il Prefetto ha disposto la chiusura del settore ospiti del Sinigaglia e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo. Alla base della decisione alcuni scontri tra le due tifoserie avvenute nei mesi scorsi. Di seguito la nota del club nerazzurro:
"Si informa che in occasione di Como-Atalanta, gara valida quale 23° turno di Serie A Enilive in programma domenica 1 febbraio 2026 alle ore 15:00 allo Stadio Comunale “G. Sinigaglia” di Como, sono state adottate con Decreto Prefettizio le prescrizioni che seguono:
- chiusura del Settore ospiti;
- divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bergamo".