Niente trasferta a Verona per i residenti a Bologna: la decisione a ridosso del match

Niente trasferta a Verona per i tifosi del Bologna residenti nella provincia del capoluogo emiliano. I biglietti già venduti saranno annullati e il corrispettivo dovrà essere rimborsato a chi li avesse acquistati.

È quanto ha deciso il prefetto di Verona, Demetrio Martino, in vista di Hellas Verona-Bologna, partita che si giocherà domani alle 18,30 allo stadio Marcantonio Bentegodi, nell’ambito dei recuperi delle gare della 16ª giornata del campionato di Serie A, rinviate per la Supercoppa italiana.

Il provvedimento, si legge nella nota stampa della Prefettura scaligera, è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive, con il parere conforme della Questura di Verona, che ha evidenziato “i profili di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento sportivo”.