Nizza-Roma, le formazioni: Hermoso e Cristante out, c'è Tsimikas. Chance per Dovbyk

La Roma debutta oggi in casa del Nizza in Europa League. Gian Piero Gasperini sorprende un po' nelle scelte perché decide ancora una volta di tenere fuori dal primo minuto Hermoso, ancora probabilmente non al meglio, confermando Celik. Titolare a destra Rensch, con Kone ed El Aynaoui in mezzo al campo, mentre a sinistra agirà Tsimikas. El Shaarawy e Soule invece cercheranno di rifornire Dovbyk, quest'oggi in campo al posto di Ferguson. Non è bastato il gol nel derby a Pellegrini per meritarsi una conferma e per questo resta nuovamente fuori dall'undici.

Haise risponde proponendo Boga, che ritrova il suo ex allenatore ai tempi dell'Atalanta, e Sanson a supporto di Kevin Carlos davanti, mentre dietro, oltre a Bah e Mendy, si affida inevitabilmente all'esperienza di Dante. Panchina per Clauss, Moffi e Clauss. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

Nizza (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; Sanson, Boga; Kevin Carlos. A disposizione: Zelazowski, Dupe, Abdi, Moffi, Diop, Jansson, Cho, Oppong, Tiago Gouveia, Lumpungu, Clauss, Abdul Samed. Allenatore: Franck Haise.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, El Shaarawy; Dovbyk. A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Cristante, Pellegrini, Ferguson, Hermoso, Wesley, Pisilli, Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini.