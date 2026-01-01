Le partite di oggi: il programma di giovedì 1° gennaio
Ci sono appuntamenti con il calcio giocato anche oggi, giovedì 1° gennaio 2026, il primo giorno del nuovo anno solare.
Come spesso capita, è la Premier League a dare il via alle danze con il turno di Capodanno. In programma oggi quattro partite valevoli per la 19^ giornata, quella che conclude il girone d'andata, suddivise in due fasce orario. Di seguito i vari incontri, con a fianco l'orario del relativo calcio di inizio.
Premier League (19^ giornata)
18:30 - Crystal Palace vs Fulham
18:30 - Liverpool vs Leeds
21:00 - Brentford vs Tottenham
21:00 - Sunderland vs Manchester City
