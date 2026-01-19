Noa Lang al Galatasaray, i dettagli dell'affare: cosa manca per la chiusura col Napoli

Solo questione di tempo, ma la storia tra Noa Lang e il Napoli è ai titoli di coda. Infatti, stando alle ultime informazioni riportate dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l'esterno d'attacco olandese classe '99 finirà al Galatasaray: il club turco starebbe aspettando solamente il via libera finale dai partenopei per chiudere l'operazione.

Ma Noa Lang si separerà dal suo amico e compagno di squadra David Neres per cambiare aria, dopo un feeling mai scattato con Antonio Conte. Il trasferimento avverrà in prestito con diritto di riscatto inferiore ai 30 milioni di euro, stando agli ultimi aggiornamenti forniti.

Con chi sostituirlo

Tra i nomi più graditi, sempre quello di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino che piace anche alla Juventus. Possibile anche un ritorno di fiamma per Raheem Sterling, e resta in piedi l’idea che porta a Daniel Maldini, anche lui profilo gradito ai bianconeri (ma pure alla Lazio). Possibile (probabile) che l’investimento sia doppio come la cessione - in difesa potrebbe partire anche Marianucci, la cui cessione è in standby dopo il ko di Rrahmani e che comunque non sarebbe sostituito -, con un centravanti e un esterno offensivo. Altri nomi graditi Marcos Leonardo (Al-Hilal) ed Evan Ferguson della Roma.