Nome nuovo per l'attacco del Cagliari: occhi in Uruguay, mossa per Albarracin

C'è un nome nuovo per l'attacco del Cagliari, che come da sua tradizione guarda al Sudamerica alla ricerca di nuovi calciatori da inserire nel panorama della Serie A. Come riferito da Sportitalia, infatti, gli isolani hanno messo nel loro mirino la seconda punta uruguaiana Agustin Albarracin (20 anni), classe 2005 che gioca in patria con la maglia del Boston River, società di Montevideo.

Stando a quanto aggiunge Sky Sport, peraltro, il club isolano in maglia rossoblù sta trattando il trasferimento a titolo definitivo, avendo prospettato ad Albarracin un contratto fino al 30 giugno del 2030.

Nei giorni scorsi Guido Angelozzi, responsabile del mercato del Cagliari, ha anticipato qualche mossa per gli isolani in questa finestra di trasferimenti di gennaio, facendo riferimento anche agli attaccanti: "In questo momento ci mancano dei giocatori importanti che sono infortunati, abbiamo sfortuna anche con Belotti (...) Per l’attacco, invece, preferisco aspettare un po’: la priorità adesso è chiudere il centrocampo, perché è urgente. Nel frattempo, siamo molto soddisfatti dell’esplosione di Kilicsoy, che si sta rivelando una piacevole sorpresa".