Impatto Malen sulla Roma, Marino: "Che colpo, cambia tutto avere uno così"

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli e Udinese, fra le altre squadre, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato dell'impatto avuto da Malen alla Roma.

Da dirigente esperto che ne pensa del colpo fatto dalla Roma con Malen?

"Un colpo di assoluto valore. D'altronde quando hai un finalizzatore di quel livello, poi tutto cambia. Puoi finalmente credere che ogni partita possa produrre il numero di gol adeguati allo spettacolo che hai offerto. Ed è difficile tirare fuori un giocatore così a gennaio, complimenti alla Roma che ha avuto il coraggio di puntare su di lui".

La Roma a breve potrebbe riavere Totti in dirigenza. Che ne pensa?

"Una bella cosa, Francesco merita di essere in quel posto come la Roma e l'ambiente meritano di avere una figura storica come la sua che partecipi attivamente alla vita della società".

Che partita ha visto e cosa ha detto per il Napoli?

"Una partita molto spettacolare, con ritmi intensi, una grande aggressività. Il Napoli ne esce con la conferma che senza gli infortuni questo campionato sarebbe stato tutto da vedere".

Giusto per la squadra di Conte pensare ad entrare fra le prime quattro?

"Assolutamente, per l'obiettivo bisogna vivere alla giornata, tirando fuori sempre il massimo e raccogliendo punti. L'obiettivo può essere solo la Champions".